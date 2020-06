Deux (2) projets de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 portant modification des articles 5,15,16 et 17 de la loi n°2019-708 du 05 Août 2019 portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et une demande de ratification de l’ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral, étaient parmi les projets de loi qui ont été examinés par les députés en séance plénière le jeudi 28 mai 2020.

Comme cela était prévisible, les groupes parlementaires de l’opposition se sont retirés des travaux relatifs à ces deux projets de loi suscités. « Les groupes parlementaires de l’opposition, sur les lois sur la CEI et le code électoral, ont eu une position commune qui a consisté à se retirer des travaux parce qu’ils ont estimé que ces lois étaient confligènes, elles n’ont pas fait l’objet de consensus. Il n’était donc pas opportun pour ces groupes parlementaires de l’opposition de participer à un tel travail qui, plutôt que de nous envoyer le calme et la sérénité par rapport aux élections à venir, est de nature à perturber la quiétude des uns et des autres », a expliqué le député Konan Marius au terme de ces travaux en plénière.

Selon le député PDCI d’Attiégouakro, l’opposition, dans son ensemble, réclame que toutes les lois qui seront prises dans le cadre du processus électoral soient faites de façon consensuelle.

« Les groupes parlementaires de l’opposition n’ont pas manqué de dire que leur souhait a toujours été que toutes les lois qui concernent le processus électoral se prennent à partir d’un consensus après un dialogue inclusif. Ces différentes lois n’ayant pas respecté ces principes, ces groupes parlementaires se sont retirés des travaux », fait-il remarquer. Pour rappel, avant l’examen desdites lois en commission, le groupe parlementaire du PDCI-RDA avait indiqué par un communiqué, qu’il ne s’associerait pas au vote de ces lois.

