Crise sanitaire liée au Covid-19 oblige. Les préparatifs de la convention d’investiture du candidat du PDCI-RDA, pour la prochaine élection présidentielle sont, un tant soit peu, mis en veilleuse. Le calendrier de ces assises est donc bouleversé. Du coup, cela suscite des questions sur la tenue de ces assises.

Mais du côté de la direction du PDCI-RDA, l’on se veut rassurant, sur la tenue effective de cette convention. «(…) Dès qu’on sort de la pandémie, on organise un Bureau politique et on fixe la date de la Convention. Si nous sommes en plein confinement, en juin, on ne peut pas faire une Convention. On la fera. Dans tous les cas, nous avons le temps de la faire (…) », rassure Maurice Kakou Guikahué, dans un entretien accordé à Le Nouveau Réveil, dans son édition du lundi 4 mai dernier.

Le secrétaire exécutif tire cette assurance des travaux du comité d’organisation de ces assises qui seraient, à en croire ce dernier, très avancés. « (…) On a encore du temps et nous sommes prêts. Ce qui est rassurant, c’est que le Comité d’organisation est prêt. On a déjà le Parc des Sports, le schéma de l’organisation et nous sommes en train de finir la budgétisation. On a déjà calé le mode opératoire de la tenue de la cérémonie d’ouverture. Le thème est connu. Comme c’est une Convention élective, les textes sont déjà prêts pour le Comité électoral. Le chronogramme de préparation des élections, les mandats, tout est fin prêt. Il suffit qu’on sorte de la crise, on convoque le Bureau politique et, dans les semaines qui suivent, on va à la Convention », relève Guikahué qui ne manque pas de préciser que le Pdci-Rda a, jusqu’au 08 août, pour l’organisation de cette convention élective.

Faut-il le noter, le PDCI-RDA, qui est un parti démocratique, démontrera, une fois encore, son profond respect de cette idéologie qu’il défend depuis sa création. Cette convention élective obéira donc à toutes les exigences démocratiques comme il est de coutume dans les conventions d’investiture du candidat au sein du parti septuagénaire. A sonder le terrain aujourd’hui, cette situation de pandémie est loin d’altérer l’ardeur des militants, qui attendent avec beaucoup d’impatience, leur convention. De la base au sommet du parti septuagénaire, les militants sont mobilisés pour aller donner leur onction à ce ‘’Cheval gagnant’’ qui défendra les couleurs du PDCI-RDA, à ce scrutin présidentiel d’octobre prochain.

Mieux, qui pourra ramener la victoire à la maison ‘’vert et blanc’’. Jeunes, femmes, vieux, bref, tous entendent opérer ce choix de leur candidat, dans un esprit de cohésion, d’unité, en vue de la victoire certaine. L’objectif des militants est aujourd’hui clair. Faire bloc autour du candidat qui sortira de ces assises. Pour rappel, les dates qui avaient été arrêtées sont du 12 au 14 juin 2020 pour la convention nationale à Abidjan et le 06 juin 2020 pour les conventions locales régionales. Le thème retenu pour le rassemblement est « le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et la construction d’une Côte d’Ivoire réconciliée, unie, et prospère ».

