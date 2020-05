La caravane des cadres du Gontougo conduite par le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani et le Directeur général des Douanes s’est achevée par les étapes de Koun-Fao et de Transua ce dimanche 10 mai 2020. Des tonnes de riz et du sucre, et autres dons ont été offerts aux populations des deux localités.

La pandémie du coronavirus répondu dans le pays n’a pas atteint la région du Gontougo. Cela est dû à la synergie d’action des élus et cadres de la région qui ont pris le taureau par les cornes en sensibilisant les populations quant aux mesures édictées par le gouvernement. Le résultat a porté fruit. Aucun cas de contamination du coronavirus enregistré dans la région. Cependant, les conséquences de la maladie n’épargnent guère les couches sociales.

D’où la caravane de solidarité lancée par les élus et cadres de la région sous la houlette du Premier ministre Amadou Coulibaly. Que ce soit Bondoukou, Tanda, Gondia ; Sandégué ; Koun-Fao et Transua, les populations ont salué le geste du ministre Adjoumani et prié pour la santé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le grand Imam de Bondoukou a prononcé des prières dans ce sens. A Tanda, les guides religieux ne sont pas restés en marge. Les habitants du village de Gondia ont même décidé de réciter le Coran pour la santé de celui-ci.

Idem pour Koun-Fao et Tanda. Finalement, la caravane de la solidarité initiée par le ministre Adjoumani, les élus et cadres de la région a apporté du sourire aux populations. Cependant, elle a permis également de voir à quel point ces populations s’inquiètent pour leur Premier ministre. L’apothéose de la tournée du ministre de l’Agriculture s’est achevée à Transua à la résidence du Chef Ignace Obeng Kouakou. Le message du ministre Adjoumani n’a pas varié.

A savoir soutenir les populations pendant la période difficile de la pandémie de coronavirus et le jeûne musulman qui débuté il y a peu de temps. Des tonnes de riz, de sucre ainsi que des produits désinfectants etc. ont été une fois de plus remis aux populations. Ce, afin de les soutenir mais aussi pour leur permettre de respecter les mesures barrières contre le COVID-19.

Prince Beganssou envoyé spécial

