Les responsables politiques du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du Gontougo sont en séminaire ce dimanche 31 mai 2020, en vue de la victoire de leur candidat Amadou Gon Coulibaly au 1er tour au Soir du 31 octobre.

Les responsables RHDP réunis autour du coordonnateur du parti dans le Gontougo Kobenan Kouassi Adjoumani, œuvrent pour la victoire de leur candidat à l’élection présidentielle prochaine. C’est en cela que ce séminaire est organisé. La salle de la mairie de la ville de Bondoukou a servi de cadre à cette rencontre présidée par Le ministre Adjoumani en personne.

« Aujourd’hui nous avons décidé de tenirt un séminaire en rapport avec les organisations des prochaines échéances électorales. Mais ce qui importe pour nous d’abord, ce sont les élections présidentielles. Si nous voulons véritablement gagner ces élections au 1er tour, nous devons commencer à nous préparer et à mettre toutes les chances de notre côté », a lancé à l’entame de ses propos le ministre Adjoumani.

« Les élections auront bel et bien lieu en octobre prochain et tout le monde doit se mobiliser pour que notre candidat qui est connu de tous, son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly soit élu au 1er tour », a-t-il ajouté. « A partir de ce séminaire, chacun doit mettre dans sa tête qu’il n’est plus question de parler de PDCI-RDA, de parler de RDR, de MFA, de UDPCI et de bien d’autres partis qui composent le RHDP.

Pour le porte-parole principal du RHDP, s’ils doivent véritablement gagner, il est important de se mettre ensemble et de réfléchir RHDP. Notons que plusieurs résolutions sont attendues au cours de ce séminaire.

Prince Beganssou

