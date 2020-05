L’ONG Urgences Panafricanistes présidée par Kemi Seba a organisé une cérémonie de remise de kits à une quarantaine de famille démunie d’Abobo derrière Rails, quartier Céleste, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, le dimanche 10 mai 2020.

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, l’ONG Urgences Panafricanistes continue de faire parler son cœur. C’est dans ce sens qu’elle a organisé une journée de sensibilisation et de remise de kits aux populations démunies le dimanche 10 mai au quartier Céleste, dans la commune d’Abobo. Selon Brice Béhiri, responsable local de l’ONG, « depuis plusieurs années, l’ONG Urgences Panafricanistes s’est engagée dans une série d’actions sur le terrain. Car il est beau de dénoncer les maux de la société en s’opposant aux mauvaises gouvernances, mais il est bon de soutenir les populations pendant cette crise sanitaire qui sévit en ce moment le monde ».

« Nous offrons ces présents à certaines familles Abobo derrière Rails, quartier Céleste, non pas parce que vous êtes les plus démunies d’Abidjan mais parce que nous avons eu connaissance de votre souffrance. Ce que vous voyez ne veut pas dire que nous en avons assez mais c’est parce que nous voulons compatir à votre souffrance. En dépit de nos maigres moyens, mes amis et moi, nous nous sommes cotisés pour pouvoir vous l’offrir. Nos cibles sont les quartiers où les conditions de vie sont difficiles. Ceux qui n’ont pas eu n’ont pas à s’inquiéter car nous allons revenir », a-t-il précisé.

L’ONG Urgences Panafricanistes offre des kits aux populations d’Abobo-Céleste

« Je précise que nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas en quête d’électeurs. Nous n’avons pas été mandatés par quelqu’un. Mais c’est parce que nous sommes vos enfants que nous sommes venus vers vous. Ce que nous offrons est symbolique. Retenez que nous le faisons avec le cœur. Je vous invite à toujours respecter les consignes sanitaires exigées par le gouvernement », a insisté Béhiri.

ONG-Urgences-Panafricanistes-remet-des-kits-aux-populations-d’Abobo-Céleste

« Ce que vous devez savoir c’est que nous, ONG Urgences Panafricanistes, sommes des jeunes Africains issus de tous les pays. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour faire changer les choses, éveiller les consciences, faire changer les mentalités de nos frères et sœurs Africains. Nous pouvons tout faire dans l’union. C’est en cela que nous vous invitons à vous joindre à nous pour que nous fassions avancer l’Afrique», a-t-il fait observer.

Quant à Kossougro Aka, coordinateur national de l’ONG, il mentionne que, « depuis quelques mois l’Afrique est frappée par le Coronavirus et nous savons les difficultés sanitaires et socio-économiques que vivent les populations. Si nous sommes venus à Abobo, quartier Céleste, c’est pour porter assistance et leur manifester notre solidarité. Une quarantaine de familles ont bénéficié des kits sanitaires qui ont été présélectionnées. Les kits sont composés de gel hydro alcoolique, de savon, d’eau de javel, de riz etc. Nous avons déjà effectué plusieurs actions. Notamment à Yopougon, quartier Sowéto, Yopougon-Toit Rouge, Abobo-Baoulé ».

Karina Fofana

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-ong-urgences-panafricanistes-kits-populations-abobo-celeste/”Afriksoir

