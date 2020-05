Dans un communiqué dont Afriksoir.net a reçu copie le dimanche 17 mai 2020, la direction exécutive du RHDP a mis en place une Coordination Régionale Provisoire pour la région du Tonpki en vue de la préparation de l’élection présidentielle d’octobre 2020. Mabri viré du RHDP Tonpki, voici le trio choisi pour le contrer.

« Dans le cadre de l’animation de la Coordination Régionale du Tonkpi et afin de mieux préparer les élections présidentielles d’octobre 2020, la Direction Exécutive a mis en place une Coordination Régionale Provisoire au niveau de la région du Tonkpi », indique le communiqué. A en croire ledit communiqué signé d’Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, la coordination régionale du RHDP de la région du Tonpki est composée de Siki Blon Blaise, de Sidiki Diakité et d’Albert Flindé.

Ce communiqué du RHDP vient purement simplement mettre fin au mandat d’Albert Mabri Toikeusse comme Coordonnateur régional du RHDP dans la région du Tonpki. Par la même occasion adouber les actions d’Albert Flindé, le désormais ministre de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur, rival incontestable d’Albert Mabri Toikeusse dans la région du Tonpki. Le nouveau ministre avait affiché clairement son désaccord avec son ancien compagnon de l’UDPCI. Avec Siki Blon Blaise et plusieurs autres frondeurs de l’UDPCI, Albert Flindé avait accepté le choix d’Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP.

« C’est le choix naturel, l’un des plus fidèles compagnons du Président Ouattara. C’est un travailleur infatigable et un technocrate hors pair. Nous sommes convaincus qu’il saura nous conduire à la victoire à l’élection présidentielle ». Fustigeant ainsi la rébellion d’Albert Mabri Toikeusse. Notons que le président de l’UDPCI précédemment ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été sorti du gouvernement d’Alassane Ouattara le mercredi 13 mai 2020.

Amadou Gon Coulibaly et Albert Toikeusse Mabri

Un débarquement qui résulte de sa non-clarification sur la position du choix d’Amadou Gon Coulibaly comme candidat choisi par Alassane Ouattara le 22 mars 2020. Il avait clairement affiché son désaccord réorganisant par la même occasion l’UDPCI son parti pour l’échéance électorale. Même si Albert Mabri Toikeusse avait déclaré ‘’prendre acte’’ de la candidature du chef du gouvernement à l’issue d’une réunion avec son parti, cela n’a pas été suffisant pour convaincre les cadres du RHDP de son choix. Ce jeu n’avait pas été du goût des cadres du RHDP notamment Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly qui voulaient visiblement une réponse claire et franche.

Roxane Ouattara

