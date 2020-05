Dans son traditionnel « Jeudi c’est Koulibaly », Mamadou Koulibaly, fondateur de LIDER, avait expliqué qu’Alassane Ouattara alors premier ministre, avait bénéficié d’une villa de 300 millions FCFA de la part de Félix Houphouët-Boigny le père fondateur.

« (…) Quand il est arrivé en Côte d’Ivoire, le président Houphouët lui a offert une villa de 300 millions de Francs qu’il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas », explique Mamadou Koulibaly. A en croire le fondateur de LIDER et candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2020, Alassane Ouattara en 1990 avait bénéficié des bonnes grâces d’un Félix Houphouët-Boigny très malade. « On lui a permis de faire entrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxe, pas de problème. On lui a donné la position de Premier ministre, il a fait tout ce qu’il a voulu, pendant une période, le Président malade, il a gouverné ce pays ».

Confirmant ainsi les révélations de El Hadj Mamadou Touré, un inconditionnel de Guillaume Soro, président de Génération et peuple solidaire (GPS) et candidat déclaré à l’élection présidentiel d’octobre 2020. « (…) lorsque le gourou du Restaurant a été nommé Premier Ministre par Houphouët-Boigny au début des années 90, ce dernier lui a offert une résidence de 300 millions afin qu’il soit bien logé. Comme Gbagbo l’a fait pour Guillaume Soro », El Hadj Mamadou Traore. Houphouët a « offert » une résidence de 300 millions FCFA à Ouattara Pour l’inconditionnel de Guillaume Soro, l’opposition, à cette époque, en avait fait ‘’son chou gras’’.

« Cette résidence, ancienne résidence de feu Alphonse Boni, située à Cocody Blockhaus près de l’église catholique Saint-Pierre de Blockhaus, a été pillée après la tentative de coup d’État du 19 Septembre 2002. C’est cette résidence qui était voisine à l’ambassade de l’Allemagne où le gourou du Restaurant et ses proches ont trouvé refuge », avait-il précisé. Pour rappel, Richard Adou, procureur de la République accusait Guillaume Soro de détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard FCFA.

Alassane Ouattara et Dominique Ouattara le samedi 7 décembre 2019 à Yamoussoukro

« Cette procédure porte sur l’achat de la villa de Marcory Résidentiel en 2008 sous Laurent Gbagbo. Pour Richard Adou, la bâtisse aurait été acquise grâce à des fonds provenant du Trésor public. Finalement reconnu coupable de recel de deniers publics et blanchiment de capitaux, l’ex président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu par le tribunal correctionnel d’Abidjan plateau le mardi 28 avril 2020. Il a été également privé de ses droits et écope de 4,5 milliards d’amende.

Roxane Ouattara

