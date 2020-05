Le mercredi 4 septembre 2019, la Côte d’Ivoire connaissait l’un de ses gouvernements les plus pléthoriques de son histoire avec 55 ministres. Outre le Premier ministre, chef du gouvernement, il y a les ministres pleins, les ministres délégués, les conseillers spéciaux avec rang de ministre, les ministres gouverneurs de district, les secrétaires d’Etat. Toute une pléthore de membres du gouvernement pour un petit pays de moins de 30 millions d’habitants essentiellement pauvres.

La question que l’on peut se poser, c’est de savoir à qui tous ces postes ministériels profitent réellement. Aux populations dans toutes leurs composantes ou à une frange ? Ou tout simplement aux ministres eux-mêmes ? Quand on observe le comportement de nombre d’entre eux, l’on comprend tout de suite qui sont les bénéficiaires des actes posés par ce gouvernement.

Il s’agit d’abord des nommés eux-mêmes qui, pour la plupart, sont au gouvernement en contrepartie de leur activisme militant au profit des dirigeants. A preuve : tout acte similaire à un manque de loyauté se paie cash. Comme le cas du ministre Albert Toikeusse Mabri limogé mercredi pour avoir refusé de soutenir la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour la prochaine présidentielle. On n’oubliera pas de sitôt les cas Soro Guillaume, ancien président de l’Assemblée nationale, et autres cadres limogés ou poussés à la démission pour non militantisme au RHDP.

Outre les personnalités promues ministres qui profitent de leur promotion, il y a que ces mêmes personnalités deviennent de facto les leaders de leurs régions respectives. Et sont les points focaux du parti au pouvoir. Tout acte qu’elles posent sur le terrain se monnaie contre des dividendes politiques en faveur du régime. C’est ce qui explique que le critère de base des nominations n’est pas la compétence. Mais bien la loyauté. Outre leurs expertises pour lesquelles on les nomme, que peuvent apporter un directeur général, un président de conseil d’administration, un ministre, à la lutte militante du parti au pouvoir ?

Un bon club de soutien

Ce sont autant de critères qui président à une nomination surtout en Côte d’Ivoire. Où le grand patron a été lui-même le premier à défendre le « rattrapage ethnique » comme l’un des critères de promotion dans l’administration publique et privée. Un gouvernement pléthorique est, dès lors, un bon club de soutien à ceux qui nomment et qui attendent en retour une loyauté sans faille.

C’est dire que les dernières nominations au sein du gouvernement intervenues mercredi, et qui sont pour certains des confirmations et pour d’autres des promotions, s’inscrivent dans cette logique de renforcement du leadership de ceux qu’on veut voir jouer un rôle plus déterminant dans leur région.

Le ministre Légré Philippe, précédemment secrétaire d’Etat aux Affaires maritimes, nommé mercredi ministre plein, doit cette confirmation à deux raisons principales : la première et de loin la plus importante est son militantisme actif ces derniers temps en faveur du Premier ministre Gon Coulibaly dans la région du Gboklè dont il est le président du conseil régional. Il est aidé en cela par le député Frègbo de Sassandra.

Les gouvernements italien et ivoirien de septembre 2019

La seconde raison est sa déconvenue, il y a quelques mois, avec le ministre des Transports qu’il n’a pas manqué d’apostropher à une séance de travail à l’Assemblée nationale. Une guerre de préséance qui n’était pas passée inaperçue à la chambre basse du Parlement. Tout cela semble avoir porté son fruit aujourd’hui avec cette confirmation en tant que ministre plein.

Pour tout dire, former un gouvernement de plus de 50 membres en cette période de vaches maigres, relève d’un calcul politicien. Et ne tient nullement compte des dures réalités des populations qui, comme dirait l’autre, ne font que tirer le diable par la queue. Mais le Florentin Nicolas Machiavel n’a-t-il pas déclaré, dans son ouvrage « Le Prince », que « la fin justifie les moyens » ? En cette période préélectorale, je dirais même électorale, tous les moyens ne sont-ils pas bons pour atteindre ses objectifs ?

ABEL DOUALY

Afriksoir

