Le Réseau des cadres PDCI…Notre héritage est à pied d’œuvre pour assurer le succès de son parti à l’élection présidentielle prochaine. Son président fait, dans l’entretien qui suit, une lecture de la situation sociopolitique du moment et parle de la convention très prochaine du parti.

Il fut une période où le Réseau des Cadres PDCI…Notre Héritage faisait régulièrement des sorties. Mais cela fait un long moment qu’on ne vous entend pas. Peut-on avoir les raisons ?

Il convient de rappeler que nous avons, aux premières heures, aux côtés du PDCI-RDA, mené la lutte pour la préservation des acquis du parti, et refusé sa dislocation. Dans ce cadre, nous avons entre autres organisé, le 10 mars 2018, la cérémonie d’hommage au Président Henri Konan BEDIE, dénoncé la CEI et le découpage électoral. En d’autres termes, le Réseau suit au quotidien la vie sociopolitique dans notre pays, et partage ses analyses si nécessaire. A chaque période correspond son combat.

Pour ce qui concerne l’élection présidentielle à venir, comment le Réseau se prépare-t-il pour la convention du PDCI-RDA ?

Le PDCI-RDA est un parti organisé et bien structuré. À cet effet, toutes les commissions mises en place sont à pied d’œuvre pour mener à bien leurs tâches respectives. Cependant, il convient de préciser le contexte particulier actuel. Une situation de la crise mondiale du Coronavirus apparaît à neuf (9) mois des élections et il en reste cinq (5) mois. L’opération pour la nouvelle CNI est en cours avec de maigres résultats, la révision de la liste électorale n’a pas démarré avec une CEI consensuelle. Par ailleurs, les autorités, à quelques mois de cette échéance électorale, ont jugé bon de procéder à une révision de la Constitution directement sans référendum et du code electoral en definitive, sur des points sans avancées et valeur ajoutée essentielle pour le processus électoral. À tout cela s’ajoutent les quelques faits suivants qui méritent d’être relevés succinctement. Il s’agit de la volonté affichée depuis 2018 des gouvernants de casser la cohésion des partis politiques pour les inféoder au Rhdp, de mettre à mal le vivre ensemble par des condamnations de responsables politiques, notamment des députés au mépris de leur immunité. Tous les partenaires qui ont créé le Rhdp ont quitté le navire rendant la coquille restreinte au seul Rdr.

Les risques de la pandémie pèsent sur le processus électoral, mais aucune consultation de l’opposition ne pointe à l’horizon pour espérer ouvrir un dialogue afin de décider d’un calendrier électoral à cinq (5) mois de sa tenue.

C’est dans ce contexte que le PDCI-RDA se doit de désigner son candidat au cours de la convention dont vous avez fait cas plus haut. Au sein du Réseau des Cadres PDCI…notre Héritage, nous demandons comme la majorité de nos compatriotes, le changement de gouvernance, de politique économique et sociale. En effet, nous constatons l’augmentation de la paupérisation, le tribalisme à travers les disparités régionales. La baisse du niveau de l’enseignement risque de compromettre durablement la formation de la jeunesse appelée à assurer la relève. En outre, la crise sanitaire internationale a révélé au grand jour, la déstructuration profonde de notre système de santé, et la défaillance de plateaux techniques dans nos hôpitaux. Nous ne devons pas oublier le bouleversement de nos valeurs républicaines, la fracture au sein de la société ivoirienne où les populations vivent dans l’inimitié au quotidien, et qui engendre désordre et désolation. N’oublions pas que toutes ces situations sont consécutives à la déstabilisation de notre processus démocratique depuis 1999 qui a eu comme autres conséquences, la déstructuration de la cohésion nationale. Dans ces conditions, nous comprenons qu’il faut à notre grand parti un homme pétri d’expérience et de sagesse, qui fédère toutes les générations avec une connaissance profonde du terroir pour reprendre en charge les affaires de l’Etat et mettre de l’ordre ; ayant un sens élevé du pardon et de la Paix.

A cet effet, nous devons consolider l’unité de notre grand parti en faisant bloc autour du Chef, le Président Henri Konan BEDIE, autorité politique et morale, très solide d’esprit, l’unique fédérateur qui incarne à lui seul l’unité nationale. Au niveau du Réseau, nous considérons qu’après avoir servi pendant si longtemps et à divers niveaux de responsabilité le pays et le PDCI-RDA, c’est une belle sortie avec une transmission aux nouvelles générations qui ont appris et qui continuent d’apprendre à ses côtés. Mais, le contexte le retient afin de redresser la barre du cafouillage qui a été créé et entretenu au quotidien. C’est à juste titre que, au cours des audiences qu’ont bien voulu nous accorder les Vice-Présidents Ouassenan Koné et Emile Constant Bombet, ces dignitaires du parti nous ont vivement conseillés de faire bloc autour du président du parti.

Nous saisissons cette opportunité pour renouveler nos remerciements et notre reconnaissance à tous les doyens du parti qui ne ménagent aucun effort pour nous encadrer à travers leurs sages conseils.

En d’autres termes, le Réseau des Cadres PDCI…Notre Héritage exprime son indéfectible attachement et sa fidélité à Henri Konan BEDIE et lui réaffirme son entière confiance dans la conduite du PDCI-RDA.

Si nous vous suivons bien, le PDCI-RDA est prêt pour aller aux élections ?

Comme vous le savez, dans un Etat de droit, certains principes qui fondent la démocratie doivent être respectés. C’est le lieu de souligner qu’en l’état, la Côte d’Ivoire ne peut se permettre de s’engager dans une consultation électorale sans risque majeur avec une Commission électorale bâtie sur mesure par l’exécutif. C’est pourquoi, notre parti a saisi la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Nous attendons sa décision.

Entretien réalisé par Nouveau Réveil

