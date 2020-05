En colère contre CarmeN Sama la veuve de son meilleur ami Dj Arafat, OloKpatcha dit tout et exprime son indignation dans une vidéo face à l’attitude de Carmen après le décès de DJ Arafat.

Les agissements de Carmen après le décès de Dj Arafat

Carmen a fermé son téléphone je n’ai plus accès à elle même à Rafna. Un jour j’ai acheté des couches pour Rafna je t’ai appelé rien ne passait, tu m’as bloqué de partout même tous les proches de Dj Arafat tu les as bloqué même quand Arafat est mort tu es allé une semaine après au Mali pour boire t’amuser mais on ne t’a rien dit mais là trop c’est trop.

Saches que quand les gens luttent pour venir te donner de l’argent c’est pour Rafna et non pour des “travaillement” à des sorties nocturnes ou pour boire de l’alcool. Nous qui devrions te conseiller tu nous fuis j’ai tout encaissé pour toi.

Quand tu avais des histoires avec Arafat c’était moi que tu appelais par téléphone pour venir régler votre problème mais aujourd’hui tu m’as bloqué de partout pour ne pas que je te donne des conseils, ce n’est pas grave je constate que tu n’avais jamais aimé Arafat même lui il me demandait si tu l’aimais réellement mais moi en tant qu’un frère pour lui je le rassurais que tu l’aimais saches que Arafat c’est une légende

De la haut où arafat est saches qu’il regrette de t’avoir connu il te voulait pas il t’a pris dans la nuit pour te faire changer mais aujourd’hui en retour depuis la haut c’est comme ça tu le remercie il est parti dans la haine ça ne fait pas encore 1 ans mais tu es dans les bêtises.

“Tu es allée prendre une convocation contre moi parce que j’ai récupéré les chaussures d’Arafat pour envoyer au notaires n’oublie pas que la grosse télévision à arafat je pouvais la prendre mais j’ai récupéré pour aller te donner pour que Rafna regarde son dessin animé.” dixit Olokpatcha l’ami de Dj Arafat

Concernant rafna c’est nous qui faisons la promo du magasin même le magasin je t’avais dit patiente . Même quand arafat est en voyage je prenais l’argent d’Arafat pour te donner.

Olokpatcha “L’amour d’Emma Lohoues pour Dj Arafat”

Parce que je tu es aimée, les gens racontent que tu es une petite fille mais sache qu’il n y’a pas de femmes parmi toutes les femmes d’Arafat qui l’a autant aimé qu’Emma Lohoues. Malgré qu’il était avec toi, il me disait toujours qu’elle était dans son cœur. Elle aime encore. Saches qu’elle sourit avec toi par hypocrisie sinon elle aime toujours Dj Arafat.

Il a en profité pour présenter ses excuses à la ravissante Emma Lohoues après avoir cité son nom dans l’histoire de Carmen Sama.

“A partir d’aujourd’hui tu ne t’appelles plus sama parce que tu n’es pas digne de porter ce nom et tu fais honte de la chine mais pries pour ne pas avoir des histoires ou des problèmes avec une personne… ” a martelé Olokpatcha.

C’est pas mon souhait mais tache de ne pas avoir un problème avec tout ce avec qui tu marché actuellement.

On ne t’interdit pas de reprendre ta vie mais sache qu’Arafat était un monument alors il faut respecter sa mémoire.

[embedded content]

AfroPlanete

L’article Côte d’Ivoire – Olokpatcha (meilleur ami Dj Arafat) très en colère contre Carmen sama (vidéo) est apparu en premier sur Snap221.info.