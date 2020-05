Le Président de la République Alassane Ouattara s’est entretenu avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly par visioconférence ce mardi 12 mai 2020.

« Depuis Paris où je me trouve, j’ai eu un entretien par visioconférence, ce mardi 12 mai 2020, avec le Président de la République SEM Alassane Ouattara. Au cours de cet entretien, nous avons fait un point de la mise en œuvre du Plan de riposte sanitaire et du Plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de coronavirus dans notre pays », écrit Amadou Gon Coulibaly sur sa page Facebook.

De fait, dans une vidéo d’environ 3 minutes, l’on voit le Premier ministre dans un costume bleu et une cravate bleue nuit sur une chemise blanche, s’entretenir avec Alassane Ouattara. Le candidat du RHDP à la présidentielle ivoirienne affichait un sourire sur un visage présentant un certain embonpoint (vidéo à voir ici). Le Président du RHDP a marqué sa disponibilité quant à la situation que traverse son poulain, futur candidat de leur parti à l’élection présidentielle de 2020.

Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly en visioconférence

« Il faut en profiter pour prendre un peu de repos et puis aussi bien sûr tous les matins et tous les soirs tu me fais un point et puis entre les deux tu peux m’appeler à tout moment et moi également je vous appellerai en cas de besoin », dit-il. Lui présentant les différentes tâches qu’ils auront à exécuter : « Nous allons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité puisque l’intérieur a repris les activités (…). Les choses se passent bien », déclare Alassane Ouattara.

Aussi, lui a-t-il fait part des salutations des autres membres du gouvernement : « Il y a le Premier ministre par intérim qui préside la réunion aujourd’hui et demain les mesures seront annoncées (…) Vous avez les salutations du Vice-président, du ministre d’Etat, ministre de la Défense qui assure votre intérim et le secrétaire général de la présidence. Au dernier conseil j’ai eu l’occasion d’informer les ministres que vous vous portez bien », a lâché le Président de la République.

Rappelons qu’Amadou Gon Coulibaly est à Paris depuis le 3 mai 2020, dans le cadre de son contrôle médical périodique à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Prince Beganssou

