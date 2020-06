Depuis quelques jours des pluies diluviennes s’abattent sur le district d’Abidjan. C’est dans ce contexte difficile qu’une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant des personnes en situation de détresse, coincées dans un véhicule dans les inondations à la Riviera Palmeraie.

Dans la même vidéo, on peut voir un homme se précipiter vers le véhicule, dans les inondations pour sauver ces personnes en danger.

Ayant vu cette vidéo qui a ému plus d’un, le jeudi 25 juin 2020, le ministre d’Etat ministre de la Défense a lancé un message sur son compte twitter pour rencontrer et féliciter le héros de cette journée mouvementée. « Chers tous, je souhaite rencontrer et remercier ce héros », avait-il écrit sur son compte Twitter.

Le ministre a finalement rencontré et félicité le jeune homme. Il entend le soutenir pour la réalisation de ses vœux.

« Ma rencontre avec le héros Michel Malamou.

Suite à ma publication du jeudi nuit, j’ai eu le plaisir de recevoir ce vendredi à mon domicile, Michel Malamou, notre jeune héros et sa mère.

Arrivé de Guinée il y’a juste 05 mois, cet ingénieur biologiste stagiaire, âgé de 28 ans, ancien CV-AV, n’a pas hésité à sauver deux dames bloquées par les eaux à la Riviera Palmeraie, au péril de sa vie.

Ce geste m’a profondément ému.

Son acte de bravoure, ainsi que ceux de tous ces nombreux anonymes qui avec courage ont porté secours à plusieurs personnes en détresse, en ces temps de pluies diluviennes, sont à féliciter et à encourager.



Je me tiendrai toujours aux cotés de telles personnes afin de les épauler et de les aider de mon mieux.

Bravo à tous et que Dieu protège notre pays ! », a déclaré Hamed Bakayoko.

