Après le décès de son fils, Tina Glamour, la mère de Dj Arafat a été couverte d’injures infamantes par les internautes qui lui reprochent son comportement peu orthodoxe qui, selon eux, ne lui confère pas une casque digne d’une mère ayant perdu son fils. Se sentant calomniée, Tina Glamour a répondu à ses détracteurs par le biais de son chargé de communication, Jérôme BITTI.

Dans une note rendue publique pour la circonstance, le chargé de communication de la mère de Dj Arafat a apporté des précisions sur les faits qui ont suscité des réactions diverses et majoritairement très acerbes des internautes à l’encontre de Tina Glamour. Tout était parti d’une photo de la mère de Dj Arafat sur laquelle on pourrait voir des bouteilles de boissons devant elle comme si elle était à une fête après la mort de son fils. La photo ayant fuité sur les réseaux sociaux a suscité la polémique.

Pour les internautes une mère africaine qui a perdu son fils ne devrait pas se comporter de telle sorte. Mais en réalité, les faits ou du moins, la photo avait été mal interprétée. Ce n’était pas une séance de jouissance ou encore de plaisir où on pouvait tout se permettre. Selon la version du chargé de communication de la mère d’Arafat, cette dernière a bel et bien adopté une attitude d’une mère qui a perdu son fils. Elle était triste et déboussolée. Pourquoi à cause du sensationnel les ivoiriens ne réfléchissent plus ? S’interroge Jérôme BITTI.

« J’aimerais dire aux gens qui accusent et qui traînent la mère de Arafat dj dans la boue d’arrêter leur lugubre besogne. je vous comprends car vous aimeriez que la mère adopte un comportement, une attitude d’une mère affligée, ne mettant pas les pieds dehors….Je tiens à vous dire que c’est bien cette attitude que la mère de Arafat dj a observée après le décès de son fils. Après son passage à la clinique pour voir son fils, où les médecins ne lui ont même pas dit la vérité, elle s’est enfermée dans la maison », précise le chargé de communication.

A l’en croire, c’est le PDG de la chaîne de télévision ivoir tv music qui est proche de la mère de Arafat Dj qui a demandé à Tina, la mère de Arafat dj de sortir pour aller voir juste le corps de son fils. Et c’est sur insistance de celui-ci que Tina s’est retrouvée au domicile de Molare qui recevait ses amis: « c’est ainsi que vous avez vu des bouteilles de boisson sur la table au moment où Tina saluait les gens présents »a-t-il ajouté.

Jérôme BITTI a par ailleurs apporté des précisions sur d’autres sujets qui animent la toile depuis le décès de Dj Arafat et a également appelé les internautes à mettre un terme à la diffamation car, dit-elle, la mère de Dj Arafat souffre énormément de la disparition de son fils: « Arrêtez de faire de l’amalgame, cette femme souffre trop, depuis la mort de son fils, elle est déconnectée de tout. Vous faîtes des captures d’écrans la montrant avec un sac d’argent. Dire qu’elle a envoyé son avocat au burida pour bloquer l’argent d’Arafat, ce qui n’est pas vrai d’ailleurs. On dit qu’elle a chassé Carmen, la femme d’Arafat alors qu’elle est toujours dans la maison de son défunt mari ». Pourquoi vous faîtes ça ? S’interroge-t-il.

beninweb