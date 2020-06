Le gouvernement de Côte d’Ivoire a annoncé mercredi la prolongation d’une semaine, jusqu’au 30 juin, de la révision des listes électorales, en vue des scrutins présidentiel et législatifs d’octobre.

Cette prolongation était notamment demandée par l’opposition.

Notant que “la mobilisation des électeurs connaît une forte progression suite aux campagnes de sensibilisation”, le gouvernement, “sur proposition de la CEI (Commission électorale indépendante), a décidé de proroger l’opération de révision de la liste électorale”, “pour permettre que le collège électoral du pays reflète proportionnellement sa démographie”, a-t-il annoncé dans un communiqué à l’issue du conseil des ministres.

La révision des listes, qui comptent actuellement 6,6 millions d‘électeurs, avait commencé le 10 juin.

La CEI, qui organise l’ensemble des opérations électorales, estime que cinq millions d’Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes. En pratique cependant, “environ 250.000 personnes” s’inscrivent lors de chaque révision annuelle, selon le président de la CEI Ibrahime Coulibaly-Kuibiert.

La Côte d’Ivoire compte 25 millions d’habitants, avec une population très jeune et plusieurs millions de résidents étrangers. Il n’existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d’Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans.

Pour cette révision, quelque 35.000 agents de recensement ont été déployés sur plus de 10.800 centres, plus une centaine à l‘étranger pour la diaspora, selon la CEI.

Le gouvernement a aussi annoncé la prorogation d’un an de la validité des cartes nationales d’identité (CNI) arrivant à expiration le 30 juin.

La carte d’identité est l’un des documents qui permet de s’inscrire sur les listes électorales et donc de voter.

Lancée le 17 février, “l’opération de délivrance des nouvelles pièces d’identité biométriques n’a pu permettre, à ce jour, à tous les détenteurs des anciennes CNI de procéder à leur enrôlement, en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus”, explique le gouvernement dans son communiqué. “Par conséquent, le conseil des ministres a décidé de proroger la période de validité des cartes”.

La question de la prorogation de validité des cartes d’identité était devenue polémique dans le pays, de nombreuses cartes arrivant à expiration, ce qui risquait, notamment selon l’opposition, de priver de droit de vote de nombreux Ivoiriens.

Dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait quelque 3.000 morts, la présidentielle d’octobre 2020 s’annonce tendue. Les municipales et régionales de 2018 ont été marquées par des violences et des fraudes.

AFP

Face Afrique

L’article Côte d’Ivoire : prolongation de la révision des listes électorales est apparu en premier sur Snap221.info.