Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Olopkatcha, ami et très proche de feu DJ Arafat a fait des révélations. S’adressant à Carmen Sama, la compagne de feu DJ Arafat, Olokpatcha insinue que cette dernière n’aimait pas suffisamment son ami.

« De toutes les filles que mon ami a connues, c’est Emma Lohouès seulement qui l’aimait vraiment. Et ce, Malgré qu’il fût avec toi (Carmen sama). C’est toi qui a été à la base de leur séparation, sinon Arafat l’aimait énormément. Il venait me confier chaque fois l’amour qu’il avait pour elle », explique Olopkatcha dans sa vidéo. A l’en croire, la mère de Rafna, fille de DJ Arafat cachait sa vraie face lorsque son compagnon était en vie.

A lire aussi : Coronavirus Côte d’Ivoire : Emma Lohoues condamnée avec sursis récidive un mois après

« Tu m’a bloqué sur tes numéros. Je t’appelle pour avoir des nouvelles de Rafna sans succès. Tu nous fuis comme si nous sommes tes sorciers. Tu as osé aller me convoquer à la Police judiciaire parce que j’ai apporté les chaussures de mon ami chez le notaire. Du vivant de mon frère est-ce que tu pouvais faire ces choses à son ‘’Olo’’ … », a-t-il laché. Semblant régler ses comptes avec Carmen Sama. De son côté, Carmen Sama semble vouloir vraiment profiter de la vie. A seulement 24 ans, elle a décidé de ‘’vivre’’ pour elle et pour sa fille Rafna.

Carmen Sama, compagne de DJ Arafat

« Je ne suis pas née pour plaire. Je suis née pour vivre », pouvait-on lire dans une publication en story sur la page Facebook de ‘’Rafna Boutique‘’ géré par Carmen Sama. En effet, elle partageait la capture d’écran d’une conversation Wahtsapp avec TV3, le frère ainé de Dj Arafat.Carmen Sama n’aimait pas suffisamment DJ Arafat. Des nombreux amis qu’a eu DJ Arafat de son vivant, Olokpatcha est celui (on peut le dire) a été le plus proche du Daishikan. Confident, garde du corps, l’empereur a été le gardien du temple Arafat. Carmen Sama est depuis quelques jours sous les feux des critiques.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

La veuve de DJ Arafat est accusée de trop souvent s’exhiber sur les réseaux sociaux La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est sa rencontre autour des bouteilles de champagne avec Emma Lohouès l’ex petite amie de son défunt mari. Une grandiose retrouvaille qui a déclenché une avalanche de réaction sur les réseaux sociaux. Papi Pawa, un bloggeur ivoirien vivant à Londres y a ajouté son grain de sel. « Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que pendant les obsèques de son mari, elle a fait croire au monde entier qu’elle est une fille sainte mais voilà, en plein carême, elle ouvre une bouteille d’alcool… ».

Roxane Ouattara

Carmen Sama Olokpatcha

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-olokpatcha-insinue-carmen-sama-aimait-suffisamment-dj-arafat/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : Quand Olokpatcha insinue que Carmen Sama n’aimait pas suffisamment DJ Arafat est apparu en premier sur Snap221.info.