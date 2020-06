Cette semaine, j’ai émis des posts relatifs aux trames de l’espace public de notre pays qui m’ont valu d’être recadré et tancé par des militants du PDCI-RDA. De proches parents et amis m’ont conseillé la retenue, la modération ou même le silence sur des questions sensibles de l’échiquier politique ivoirien. Je ne veux pas récidiver et je prends avec beaucoup d’attention les conseils et critiques formulés à mon endroit. Rétablir Bédié, Gbagbo ou Ouattara nous tirerait en arrière avec les sentiments de vengeance.

Je voudrais, simplement, noter que la gestion politique de notre pays a échu à un trio de civils depuis la disparition du Pater Familias, avec des fortunes et infortunes diverses. De cela, notre nation a, d’une manière ou d’une autre, pâti. Il est vrai que toutes œuvres humaines sont soumises au prisme du dualisme et que de grandes réalisations ont été accomplies par chacun des membres du trio des majors ivoiriens. Mais, il y a lieu de s’inquiéter de travers relevant de passifs des uns et des autres.

Et comme l’histoire est inscrite également dans le présent et le futur, en sus du passé, il revient d’en tirer les leçons en vue d’éviter au passé de se recréer dans ce qu’il a de négatif. C’est pourquoi une nouvelle classe de dirigeants et un nouveau leadership marqué de la virginité sont requis pour conduire la destinée de la patrie.

Rétablir l’un ou l’autre des membres du trio dans les charges suprêmes de notre pays nous tirerait en arrière, avec la résurgence de ressentiments, de sentiments et d’actes de vengeance ou de revanche sur un passé qu’on a de la peine à avaler. La politique exige l’anticipation. Paix en vos demeures et cœurs ! Demain, il fera jour !

Emmanuel Yao N’Goran

