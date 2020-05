C’est trop de demander aux Ivoiriens d’essayer encore le « médicament RHDP ». Depuis 2011, le peuple de Côte d’Ivoire a eu à prendre ce médicament. Aujourd’hui, il le connait bien. Il sait qu’il ne guérit pas.

Les militants du RHDP et responsables du RHDP le savent bien. Eux qui sillonnent tous les jours, hameaux, villages et villes de la Côte d’Ivoire par pure démagogie font une mauvaise prescription aux populations. La preuve est que ce « médicament Rhdp » a montré ses limites et ne se vend plus dans les pharmacies. Il a été retiré.

Et c’est pour cela que ses patients qui étaient autrefois nombreux à le consommer se sont, eux aussi, sur conseils d’autres médecins plus qualifiés rués vers d’autres produits beaucoup plus efficaces, d’autres médicaments qui soulagent là où le » médicament Rhdp » fait plus de mal.

RHDP Ce médicament qui ne guérit rien

C’est le cas du PDCI-RDA du président Houphouët dirigé de main de maître par le président Henri Konan Bédié qui, s’étant aperçu de l’inefficacité du » médicament Rhdp », a vite pris ses distances pour ne pas se rendre comptable de la misère des Ivoiriens. L’UDPCI du président Guéi Robert piloté aujourd’hui par le ministre Mabri Toikeusse a, lui aussi, vu le danger venir et est en train de prendre ses dispositions pour se séparer de ce « médicament RHDP ».

Le Mfa marginalisé n’est pas loin de faire de même au moment où certains jeunes du PDCI-RDA au RHDP se plaignent des séquelles que le « médicament RHDP » leur a laissées. Aujourd’hui, le Rdr est seul à prendre ce « médicament RHDP ». Conclusion, on ne peut pas fuir un médicament qui guérit. Inutile donc d’essayer le « médicament Rhdp »

Nouveau Réveil

