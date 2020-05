« Opération Inondation électorale », ainsi est baptisée la vaste mission de sensibilisation que le FPI engage sur le terrain du 5 au 7 juin à l’effet de mobiliser les Ivoiriens et en particulier les militants du FPI à prendre part aux opérations d’enrôlement pour la Carte Nationale d’Identité (CNI) et le Recensement pour la liste électorale.

C’est pour présenter officiellement cette opération que le vice-président du FPI, en charge des questions électorales, Tapé Kipré, a tenu un point-presse, hier, au siège provisoire du FPI à la Riviera. Il a tenu à préciser que le FPI entend participer aux prochaines élections présidentielles.

« (…) Le Comité Électoral du FPI que nous avons la charge de conduire a annoncé, sous la supervision du Secrétaire Général Assoa Adou, la mise en mission de 206 délégations à l’assaut de tout le territoire national et de la diaspora ivoirienne en vue de la sensibilisation et de la mobilisation des militants et des électeurs. Le Comité électoral a précisé que cette vaste mission, baptisée “Opération Inondation Electorale”, a pour objectif l’acquisition des documents administratifs par les Ivoiriens en vue de leur inscription sur la liste électorale 2020 et que ces missions s’effectueront, du 5 au 7 juin 2020, dans toutes les Fédérations FPI en Côte d’Ivoire et dans toutes les Représentations et Sections du Parti à l’étranger », a indiqué le conférencier à l’entame de ses propos.

Pour le président du comité électorale du Fpi, plusieurs raisons motivent cet engagement de sont parti à mobiliser ses militants à prendre part à ces opérations. « Le Comité électoral du FPI rappelle, au nom du Parti, que la délivrance des documents administratifs, notamment la CNI, est un devoir pour le gouvernement envers les populations, et l’acquisition de cette pièce est un droit pour chaque citoyen. C’est pour ces deux raisons fondamentales que le Comité électoral du FPI, conformément aux décisions du Parti, entend jouer sa partition en envoyant sur le terrain, en Côte d’Ivoire comme à l’étranger, des missions de sensibilisation des populations à l’établissement de leurs pièces administratives nécessaires à l’acquisition de la CNI qui ouvre la voie à l’inscription sur la liste électorale.

Bien sûr, concernant l’opération d’enrôlement pour les CNI, le Front Populaire Ivoirien continue de soutenir que son succès dépend de deux conditions importantes : Sa gratuité et la démultiplication des centres d’enrôlement pour satisfaire effectivement les 11 millions de demandeurs ciblés par le gouvernement lui-même. Sur ce plan, le Parti continue de se battre pour obtenir gain de cause. Mais en attendant, parce qu’il a pris la décision de participer à toutes les élections à venir, le FPI invite tout le peuple ivoirien à se faire établir ses documents nécessaires à sa participation aux élections, malgré les entraves posées par le gouvernement », a noté Tapé Kipré.

