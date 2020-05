Au moins trois morts ont été enregistrés, lors de la destruction de la mosquée de Yorobodi, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire, dans la région du Zanzan, le samedi 30 mai 2020.

Le bilan des affrontements de ce désormais samedi triste, dans le village réputé paisible de Yorobodi est lourd sur le plan humain. En dehors de la mosquée historique qui a été profanée et saccagée par des jeunes, il y a eu malheureusement perte en vies humaines, à l’issue des affrontements entre deux camps rivaux dans la ville, qui ont duré des heures.

Selon le site du journal Islam Info, généralement bien informé des événements en rapport avec la vie des communautés musulmanes, « cette vive tension provoquée par ces actions de vandalisme ne vont laisser l’autre camp indifférent, un affrontement s’éclate alors la journée de samedi entre les deux camps causant la mort de deux jeunes vivant au village et un des ”mercenaires” fusillé qui meurt de ses blessures à Sanguéhi, village voisin situé à un kilomètre de Yorobodi ». Plusieurs blessés sont à déplorer et d’importants dégâts matériels.

Selon divers témoignages, la crise est née suite à une divergence dans la contrée. « Depuis bien longtemps une catégorie de personnes trouve que le Cheick Mounirou Ouattara qui est un guide spirituel et prédicateur devrait céder la place à d’autres car, selon eux, son étoile les empêcherait d’évoluer jusqu’au jour où le fermier Ali Ouattara (Foani Agnibilekrou) proposa au Cheick Mounirou Ouattara en guise de cadeau, la réhabilitation de la mosquée de Yorobodi. C’est de là que les choses s’empirent », témoigne un fils de Yorobodi, à en croire une information publiée sur son mur par le journaliste ivoirien vivant en France, Bouanzi Taki.

Mosquée de Yorobodi détruite le samedi 30 mai 2020

« Yorobodi a une réputation de faiseur de destins nationaux. C’est dans cette localité qu’aurait séjourné le défunt DJ Arafat. La légende raconte que c’est au retour de ce voyage initiatique chez le Cheick Mounirou Ouattara, que Ange Didier Houon (de son vrai nom) aurait pris le surnom de Yôrôbô »

« Le vieux Cheick Mounirou Ouattara préconise une réhabilitation avec extension de la mosquée pour pérenniser l’œuvre des anciens ayant contribué à la construction de l’actuelle mosquée et de l’autre côté des jeunes du village à Abidjan (avec des soutiens dans le village) qui s’opposent et préconisent la démolition complète de la mosquée et ensuite se cotiser pour la reconstruire entièrement. Arguant que si Cheick Mounirou Ouattara ne souhaite pas qu’il y ait démolition, c’est qu’il aurait gardé un fétiche dans la mosquée », relate la même source. De fait, des jeunes du village accusent le vieux guide spirituel d’avoir « bloqué » leur chance de réussir dans la vie.

Morts dans la destruction de la mosquée de Yorobodi

Une histoire douteuse de fétiche qui cacherait d’autres implications liées à des tendances internes à la communauté musulmane de Côte d’Ivoire, alors que le nouveau Cheick Mamadou Traoré vient de succéder à l’imam Boikary Fofana à la tête du Cosim. Toujours est-il qu’aucun fétiche, selon notre source, n’a été découvert, sauf « un tabouret traditionnel que les imams utilisent le jour de Tabaski et de fête de Ramadan pour le sermon, compte tenu du fait que la prière se fait dehors et très souvent l’imam est en hauteur ».

Le Cheick Mounirou Ouattara lors d’un voyage à Bouaké en mars 2020

Yorobodi a une réputation de faiseur de destins nationaux. C’est dans cette localité qu’aurait séjourné le défunt DJ Arafat. La légende raconte que c’est au retour de ce voyage initiatique chez le Cheick Mounirou Ouattara (chez qui de très hautes personnalités culturelles, politiques et sportives sont déjà passées) que Ange Didier Houon (de son vrai nom) aurait pris le surnom de Yôrôbô, chef de la Yôrôgang. Une information qu’il n’a jamais démenti, ni confirmé de son vivant.

Rappelons que Yorobodi est une commune du nord-est de la Côte d’Ivoire et appartenant au département de Bondoukou, dans la région du Zanzan. La gendarmerie arrivée sur les lieux, lors des affrontements, a ouvert une enquête. La tension était tellement vive qu’elle n’a pu qu’exfiltrer l’imam Mounirou Ouattara et des membres de sa famille.

Elvire Ahonon

