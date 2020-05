Ben Hissouf Traoré est un activiste du RHDP, partisan de Siandou Fofana bien connu à Port-Bouët. Il a été arrêté par la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) à Abidjan.

Ben Hissouf Traoré est réputé anti-Sylvestre Emmou (PDCI), tombeur de Siandou Fofana (RHDP) lors des législatives à Port-Bouët. Dans les forums animés par des jeunes de la commune, il se montre très actif et particulièrement agressif. La cible principale de ses injures n’est personne d’autre que Sylvestre Emmou. Il y a quelques jours, la mairie a saisi la police après avoir été violemment insulté par Ben Hissouf Traoré qui se fait appeler King BBM.

« Merc… de Emmou. Merc… de Anodjo (Acka Anodjo, deuxième adjoint de Emmou, ndlr). Merc… de toute la mairie, y compris ce mouvement boda », a commenté le jeune activiste, qui dénigrait ainsi un mouvement de jeunesse favorable à Emmou, dans une publication. C’en était trop pour les responsables de la mairie, surtout que, Traoré avait, cette fois-ci, commis l’erreur d’injurier « toute la mairie », contrairement à ses habitudes où il visait Emmou, sans que ce dernier ne réagisse.

Activiste pro-Siandou et anti-Emmou

Selon la PLCC, c’est plutôt une accusation diffamatoire qui a motivé son interpellation. Dans la publication citée par la police, le jeune homme qui se présente aussi comme un proche de Ibrahim Konaté, prospère cadre du RHDP, proche de Siandou Fofana, assène les accusations, sans preuves. « Le profil TBH déclare ceci ‘Quand je disais xxx c’est un inconscient qui s’est entouré de sauvage, la voilà sa, cette affaire d’oxygène qui va causer la mort de la dame xxx qui vole du matin au soir la hoo es ce que vous savez ça ? »‘, mentionne la PLCC.

« Les investigations menées par le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN) permettent d’interpeller l’individu derrière le pofil TBH. Ce dernier est conduit dans les locaux de la PLCC pour une audition au cours de laquelle il declare être l’auteur des publications accusatrices et mensongères sur le maire. Il ajoute qu’il l’a fait pour répondre à un profil avatar qui opposait les deux candidats aux récentes élections municipales. TBH a finalement été conduit devant le Parquet où il pourrait être poursuivi pour diffamation et injures sur Internet », précisent les enquêteurs.

Leader d’un mouvement de jeunesse, Traoré ne cache pas son activisme au RHDP. Et surtout sa proximité avec le ministre du Tourisme d’Alassane Ouattara. « Moi mon fétiche dans politique, c’est mon mentor le ministre Siandou Fofana. Jamais, au grand jamais tu vas me convaincre que ya mieux que lui. Idée sala même laisse tomber mon cerveau fonctionne plus quand il s’agit de lui mdr. Même fustre tu vas jamais m’entendre le dénigré oklm quoi car je suis seul à savoir ce qu’il fait et fera pour moi », a-t-il posté en avril 2020, avec à l’appui, une photo avec celui-ci. »

Tous les regards sont désormais tournés vers le parquet du procureur Richard Adou. L’activiste sera-t-il inculpé dans cette affaire dont la victime est un élu PDCI ? En effet, elle rappelle les injures grossières qu’avait proféré la députée RHDP Mariame Traoré, à l’encontre de Sita Coulibaly du PDCI. L’affaire avait fait grands bruits, sans suite retentissante. Quant à Siandou, ses proches sont formels : même s’ils connaissent le jeune homme, ils estiment que l’ex-candidat malheureux n’avait pas de rapports suivis avec lui. « Il a sans doute agi de son propre chef. Le ministre Siandou Fofana n’a rien à voir, ni avec ses injures, ni avec ses accusations », tranche un proche de ce dernier.

Elvire Ahonon

