Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État sera de retour en Côte d’Ivoire, dans les prochaines semaines. Pour ce faire, un pagne à son effigie a été confectionné. Cela a suscité les quolibets des internautes.

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, âgé de 61 ans, a été transféré à Paris dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai 2020 aux environs de 22 heures 30, pour y subir un « contrôle médical ». A la faveur de ce départ ‘’forcé’’, le Président de la République et son Premier Ministre ont échangé par visioconférence le mardi 12 mai 2020, sur les questions d’intérêt national. Cet échange n’a pas laissé indifférent la plateforme du club des amis de Gon Coulibaly, une organisation citoyenne regroupant une centaine de mouvement de club et d’association de la société civile.

En effet, son retour annoncé pour bientôt sur les bords de la lagune Ebrié n’a pas laissé indifférent Charles Gnaoré, député de Bouaké. Ce député RHDP, parti d’Alassane Ouattara a annoncé la confection d’un pagne à l’effigie du candidat à la présidentielle de 2020. « Merci peuple de Côte d’Ivoire pour votre soutien », peut-on lire sur le pagne en prenant le soin de citer toutes les régions du pays. Un pagne qui sera certainement un gros business puisqu’il pourrait être imposé aux personnes qui prendront part à la cérémonie, afin de montrer au compagnon de Ouattara leur hospitalité, mais aussi et surtout leur attachement.

Accueil du Lion AGC, candidat du RHDP

« Bientôt l’accueil du Lion AGC, candidat du RHDP à l’élection présidentielle prochaine et futur Président de la République de Côte d’Ivoire. Le comité d’organisation pour les clubs, associations, mouvements de soutiens et organisations politiques vient d’être mis en place. Le système est lancé … », a écrit Charles Lopez Kangbé Yayoro dit Charles Gnaoré, président du comité d’accueil sur sa page Facebook. Cela a toute suite suscité les railleries des internautes. « Mais vous n’êtes pas fatigué de tout ce folklore ? Quand les Ivoiriens vont comprendre que l’éducation, le bien être passe avant tout ça ? Pauvre Afrique. Vraiment le sommet des sommets. On est bien loin du développement surtout quand le ventre nous guide en lieu et place du cerveau. Le phénomène est presque partout en Afrique francophone », a dénoncé un internaute.

Charles Lopez Gnahoré ou Kangbé Yayoro, député RHDP de Bouaké

« Pendant ce temps les cache-nez censés être distribué gratuitement sont introuvables. Vous qui rodez autour du président et du ‘’lion’’ qui êtes sensé leur dire ce que le peuple vit c’est vous-mêmes les méchants. Au lieu d’organiser cet accueil-là qui selon moi n’a aucun sens laissez le monsieur rentrer paisiblement chez lui. Qu’il recouvre la santé et travaille au lieu d’organiser des cérémonies d’accueils », a indiqué une autre. « Je parie qu’ils vont distribuer 2 000 francs CFA à chaque personne présente. Avec cette manière d’agir on comprend mieux que cette maladie n’existe vraiment pas. Sinon pourquoi tout ce rassemblement ? Tu es pauvre, tes parents meurent chaque jour à cause du manque d’équipement dans nos hôpitaux et toi tu vas accueillir quelqu’un qui est parti se soigner en dehors du pays. C’est un peu comme une fille qui tombe amoureuse de son violeur », s’est marré un autre.

Ibrahim Kalihl Konaté, coordonnateur du comité d’accueil, d’Amadou Gon affirmait

« Cet argent ne pouvait pas servir à autres choses, surtout en cette période difficile où plusieurs familles peinent à avoir les trois repas quotidiens du fait de la crise sanitaire ? Mobiliser des pauvres personnes pour aller accueillir un officiel qui revient de la France pour des soins. Les blancs ont vraiment raison de nous traiter comme ils veulent parce que c’est ce que nous sommes en réalité. 60 ans après les indépendances, toujours dans la pensée minimale et l’absurdité », fait remarquer un.

Tu es pauvre, tes parents meurent chaque jour à cause du manque d’équipement dans nos hôpitaux et toi tu vas accueillir quelqu’un qui est parti se soigner en dehors du pays. C’est un peu comme une fille qui tombe amoureuse de son violeur

Soulignons qu’Ibrahim Kalihl Konaté, coordonnateur du comité d’accueil, d’Amadou Gon affirmait ceci, « le jour le Premier Ministre arrive, et il est à l’aéroport, que les 105 mouvements se réunissent à 200 dans différentes coordinations. Ils sont assis dans un espace en respectant les mesures barrières pour se tenir symboliquement debout à l’heure où l’avion du Premier Ministre atterrit. C’est une façon de lui réserver un accueil ».

« Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué un examen de coronarographie » lundi. « Son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos. Le Premier ministre poursuivra donc son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d’Ivoire », avait indiqué la présidence de Côte d’Ivoire.

Karina Fofana

Afriksoir

