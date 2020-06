Pour mieux comprendre pourquoi le RHDP ne peut pas gagner l’élection présidentielle d’octobre 2020, visitons ce schéma de marketing politique que nous suivrons à partir de ses déclinaisons suivantes. Le produit que constitue le RHDP, le design du produit, son packaging, le merchandising, l’efficacité de ce produit, sa notoriété et le marché des consommateurs.

Etablissons notre chaine de valeurs pour expliquer clairement et point par point les notions citées ci-dessus en rapport avec les arguments qui militent politiquement pour la chute du pouvoir du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre prochain. Adaptons ces dites notions au cas du pouvoir d’Abidjan en manque d’arguments mais décidé quand même à vendre le RHDP malgré ses faiblesses et lacunes. Dans ce Cas de figure, voyons comment est perçu le RHDP aux yeux des Ivoiriens. En clair, comment le RHDP considéré comme le produit politique du régime actuel est-il perçu par les Ivoiriens?

En publicité marketing, quand un produit tant promu ne répond pas à ce qui est sur les annonces publicitaires, on dit qu’il n’a pas atteint ses promesses. Et l’entreprise qui a mis ce produit sur le marché est sanctionnée automatiquement par les consommateurs qui boudent son produit sans l’acheter et par conséquent, elle ne peut glaner qu’une part insignifiante du marché des consommateurs. Exactement comme ce qui se passe actuellement. Malgré tous les tapages médiatiques sur le RHDP, les Ivoiriens ne lui accordent plus d’intérêt, parce que ce produit politique est périmé, avarié et prêt à être mis à la poubelle. Et il perd le terrain politique.

Le Président Bédié, un des grands serviteurs du pouvoir qui a aidé à la fabrication de ce produit, a retiré tous ses intérêts. Et ses responsables actuels qui donnent dans la fourberie, et le sectarisme, ne peuvent plus assurer sa survie. En conclusion, le produit appelé RHDP qui a perdu tout crédit, est délaissé comme nous l’indiquions déjà ci-dessus. Naturellement, le Président Bédié qui a retiré ses intérêts est détesté et insulté, malheureusement. Cette haine contre lui, dépeint sur ce produit dont le merchandising ne communique plus. Qu’est-ce qu’un merchandising?

Le merchandising est une technique de présentations des marchandises visant à inciter le consommateur à acheter. Fort de cette définition, le merchandising de ce produit RHDP n’attire plus les Ivoiriens malgré son conditionnement qu’on peut appeler packaging. Le RHDP a beau multiplier les meetings dans des habits neufs, il n’intéresse plus les populations ivoiriennes. Tout naturellement, ce régime qui ne draine du monde qu’à coût de millions, n’est plus un réflexe pour les votants. On pourra alors conclure qu’il n’a plus de notoriété. Il n’est donc plus crédible aux yeux des observateurs de la scène politique de notre Pays.

Ce parti qui a perdu sa notoriété a aussi perdu sa ferveur et ne peut plus être efficace en matière de résultats aux élections à venir. Comme un malheur ne vient jamais seul, cette association politique qui n’est plus en odeur de sainteté avec les populations ivoiriennes à cause de son ingratitude et de la méchanceté de certains de ses principaux animateurs, est assailli de toutes parts par ses anciens alliés d’hier dont le départ de son écurie le fragilise fortement. Évidemment, le PDCI, le MFA, l’UDPCI, l’UPCI, le PIT, qui se sont organisés entre-temps, le combattent farouchement à cause de l’injustice dont ils ont été victimes.

Avec l’actualité politique présente qui annonce la libération du Président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé des Liens de la CPI, le terrain politique du RHDP se rétrécit dangereusement et le confine dans un espace n’excédant pas plus de vingt pour cent du collège électoral en Octobre prochain. Mais en attendant de revenir prochainement sur les données chiffrées, qui confirment la défaite du RHDP dans tous les cas de figure au cours des prochaines élections, nous voulons citer ici les adversaires de ce parti moribond.

Ce sont le PDCI, le FPI, l’UDPCI, l’UPCI, le PIT, le MFA, qui regroupent déjà plus de quatre-vingt pour cent de l’électorat. Alors une question de bon sens: Que peut ce RHDP fragilisé et humilié devant cette armada ? En marketing politique, on dira que le RHDP a perdu le terrain politique et ne peut plus refaire son retard. Réside ici la vérité qui bouleverse les souverains du RHDP.

Allah Célestin B. N’Dri

Afriksoir

