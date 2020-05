Dans un parti frustré par sa non-participation à la dernière élection présidentielle, en 2015 (Bédié s’était rallié dès le premier tour à la candidature pour un second mandat d’Alassane Ouattara, son allié du Rassemblement des Républicains, le RDR), les prétendants ne manquent pas, et les intrigues sont incessantes. Malgré tout, les fidèles ont dessiné l’ultime mission du président du parti et ex-président de la Côte d’Ivoire.

Qui est donc le candidat du PDCI ?

L’équation semble désormais résolue. Henry Konan Bédié qui avait maintenu silence rigoureux sur ce projet donne de plus en plus de signaux. Face aux incertitudes, un ultime nom circule : celui de Bédié lui-même. À 86 ans, le Sphinx pourrait-il tenter un retour à la tête de l’État ? Il n’a en tout cas jamais caché ses envies de revanche, après sa chute de la présidence de la République, lors du coup d’État de 1999, et plus encore après sa disqualification au premier tour de l’élection présidentielle de 2010.

Vendredi dernier, lors d’une cérémonie de remise de dons aux populations de Bassam, le vice-président du PDCI a chargé Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, de transmettre un message de la délégation de Bassam au Président Bédié.

« Transmettez au Président Bédié que nous sommes fiers de lui. Parce que des gens ont voulu liquider le PDCI et Bédié est resté ferme, et le PDCI est là », a affirmé Guikahué.

L’ex-maire de Bassam Philippe Ezaley, présent à la cérémonie s’est pour sa part réjoui de ce “combat” durement mené par HKB. « Merci à Bédié d’avoir refusé la liquidation du PDCI. C’était de sa responsabilité et il l’a fait », s’est-il réjoui, ajoutant que la seconde responsabilité qu’il lui incombe d’assumer, sera celle de ramener le Parti au pouvoir au soir du 31 octobre 2020.

« La deuxième responsabilité est de ramener le PDCI au pouvoir. Bassam va l’accompagner pour que Bédié vienne remettre la Côte d’Ivoire au travail, pour qu’il vienne remettre la Côte d’Ivoire sur les rails, pour qu’il engage la Côte d’Ivoire sur la voie du développement », a conclu l’ancien maire de Bassam.

Henri Konan Bédié, alias « HKB », né le 5 mai 1934 à Daoukro a été président de la République de Côte d’Ivoire de 1993 à 1999.

