L’attaque de la mosquée de Yorobodi, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire, livre des secrets, le récit fait par Islaminfo relève des rivalités au sein de la communauté musulmane de la localité.

Selon Islaminfo.org, « il y a quatre mois, le grand opérateur économique d’Agnibilekro, Ali Ouattara s’est proposé d’effectuer des travaux d’extension de la grande mosquée du village. Une proposition qui a été bien accueillie par les villages qui rêvait déjà d’avoir un édifice religieux digne de ce nom. Un détail va cependant diviser les habitants de ce village. Une partie de la population a souhaité que la mosquée soit détruite entièrement et reconstruite par l’opérateur. Or l’autre Camp avec à sa tête le Cheick Mounirou a opté pour une simple extension et rénovation tout en préservant les minarets qui pour lui, sont l’œuvre de leurs ancêtres. D’où la division.

Face au refus du Cheick Mounirou, de laisser détruire les minarets, le camp rival a commencé à insinuer que le Moufty y aurait caché des fétiches a qui il devrait sa célébrité. Pour calmer les hardeur, plusieurs médiations ont été faites par les représentants des 36 villages que constitue le canton Baribô. Même la gendarmerie et la sous préfecture sont intervenues le vendredi 29 mai dernier pour tenter de réconcilier les deux parties ».

Le récit de l’attaque de la mosquée de Yorobodi

Mosquée de Yorobodi détruite le samedi 30 mai 2020

Le site généralement bien informé décrit : « Malheureusement, contre toute attente, dans la soirée de ce même vendredi, un convoi de deux véhicules de type Massa transportant des jeunes surexcités ont fait irruption dans le village. Ces jeunes venus de la ville se sont attaqués au chantier de la mosquée, la transformant en décombres. Dans leur forfaiture, la villa de l’homme de main du Moufty de Yorobodi, Cheick Djabir Samaraly est saccagée et celle du chef de la sécurité du Cheick nommé ”petit Karim” est complètement détruite ».

D’autres sources ont toutefois indiqué que ce sont quatre mini-cars qui sont venus d’Abidjan. À son bord, des jeunes du village, mais aussi des individus non connus dans la contrée, se réclamant d’un Islam radical. Certaines vidéos montrent des individus s’attaquer à la mosquée aux cris de Allahou Akbar.

« Ensuite les actions de vandalisme se sont poursuivies jusqu’à la résidence de l’érudit du village. Grâce au courage et la témérité du chef de protocole El Hadj Toha Ouattara, jeune frère du Cheick, la résidence est sauvée et le Cheick Mounirou a pu être exfiltré avec les membres de sa famille qui aujourd’hui sont arrivés dans la ville de Bondoukou. Cette vive tension provoquée par ces actions de vandalisme ne vont laisser l’autre camp indifférent, un affrontement s’éclate alors la journée de samedi entre les deux camps causant la mort de deux jeunes vivants au village et un des ”mercenaires” fusillé qui meurt de ses blessures à Sanguéhi, village voisin situé à un kilomètre de Yorobodi », relate le site.

« Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sandégué sont sur les lieux depuis samedi soir pour sécuriser la résidence du Cheick Mounirou Ouattara et établir l’ordre. Rappelons le Yorobodi est un village qui est depuis des décennies considéré comme une enclave islamique en plein essor sous la houlette du célébrissime Cheick Mounirou Ouattara. Mais quel esprit maléfique a pu fouler aux pieds les valeurs cardinales de paix qui étaient les maîtres dans ce village pour qu’on en arrive à là ? », s’interroge le site d’obédience musulmane.

Rappelons que Yorobodi a une réputation de faiseur de destins nationaux. C’est dans cette localité qu’aurait séjourné le défunt DJ Arafat. La légende raconte que c’est au retour de ce voyage initiatique chez le Cheick Mounirou Ouattara (chez qui de très hautes personnalités culturelles, politiques et sportives sont déjà passées) que Ange Didier Houon (de son vrai nom) aurait pris le surnom de Yôrôbô, chef de la Yôrôgang. Une information qu’il n’a jamais démentie, ni confirmée de son vivant.

Elvire Ahonon

