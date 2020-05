En participant à cette rencontre, nous voulons dire que nous respectons la communauté internationale et c’est pour cette raison que nous sommes là, puisque nous avons été convoqués par la CEI, voici les propositions faites par le PDCI-RDA

Nous avons précisé que nous récusons cette CEI qui, pour nous, n’est pas conforme aux standards internationaux. Mais compte tenu du respect que nous avons pour la communauté internationale qui soutient la Côte d’Ivoire, nous sommes restés à la table des échanges. Ce que nous pouvons dire, c’est que techniquement, des décisions ont été prises pour le mode opératoire de la révision de la liste électorale et les partis politiques ont demandé que la durée de cette opération de recensement soit d’au moins un mois et que l’on puisse pouvoir se recenser avec soit la carte nationale d’identité, soit avec le certificat de nationalité.

A lire aussi : Bruxelles : Gbagbo a reçu des émissaires de Bédié

Ensuite nous avons ajouté que nous aurons souhaité que les résultats des élections soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. C’est-à-dire sur les 22 000 bureaux de vote que nous avons, nous puissions avoir des résultats qui soient annoncés à la télévision, bureau de vote par bureau de vote, afin d’éviter les problèmes que nous avons eus avec les résultats pendant les élections municipales de Grand-Bassam, du Plateau et de Port-Bouët.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Car chaque fois qu’il y a la compilation des résultats au niveau des CEI locales, il y a des problèmes. En 2016, le recensement électoral s’est fait pendant une semaine, et cette année, nous avons souhaité que cela se fasse dans tous les bureaux de vote de Côte d’Ivoire et ce, pendant un mois. La liste électorale provisoire doit être publiée trois mois avant la date de l’élection. Et c’est ce que nous voulons respecter. Ce sont ces propositions que nous avons soumises à la CEI. »

propositions PDCI RDA CEI

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-voici-les-propositions-faites-par-le-pdci-a-la-cei-pour-la-presidentielle-2020/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : « Voici les propositions faites par le PDCI à la CEI pour la présidentielle 2020 » est apparu en premier sur Snap221.info.