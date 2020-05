Le Président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Coulibaly ont échangé par visioconférence ce mardi 12 mai 2020. Afriksoir.net vous propose l’entretien entre les deux personnalités.

Gon Coulibaly : Mr le Président, je suis très très heureux.

Alassane Ouattara : Je suis content de vous voir. Bien reposé ?

Gon Coulibaly : Oui tout à fait monsieur le Président. Mon programme c’est du repos et des exercices. Et ça donne donc des résultats et j’ai bonne mine. Relativement chargé avec des visites à l’intérieur, après fallait faire face à la crise du COVID-19. Mr le Président il fallait que je prenne un peu de temps pour me reposer. Mon contrôle était prévu pour mi-avril.

Alassane Ouattara : J’en suis heureux. Il faut en profiter pour prendre un peu de repos et puis aussi bien sûr tous les matins et tous les soirs tu me fais un point et puis entre les deux tu peux m’appeler à tout moment et moi également je vous appellerai en cas de besoin. Nous allons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité puisque l’intérieur a repris les activités.

Amadou Gon Coulibaly et Alassane Ouattara en visioconférence le 12 mai 2020

J’ai eu l’occasion d’informer les ministres que vous vous portez bien et que vous allez profiter de cette période pour vous reposer. Les choses se passent bien. Il y a le Premier ministre par intérim qui préside la réunion aujourd’hui et demain les mesures seront annoncées. Vous avez les salutations du Vice-président, du ministre d’Etat, ministre de la Défense qui assure votre intérim et le secrétaire général de la présidence. Au dernier conseil j’ai eu l’occasion d’informer les ministres que vous vous portez bien.

Gon Coulibaly : « Monsieur le Président, vous pouvez bien les traduire également à tous mes remerciements pour tous les messages qui m’ont été envoyés par les uns et les autres, des messages vocaux, les SMS, les appels que j’ai pris. J’ai pu répondre à un certain nombre d’entre eux. Je voudrais leur dire merci.

Alassane Ouattara : Donc à très bientôt ! Sans doute à demain !

Gon Coulibaly : Merci beaucoup Président

