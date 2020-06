Au moins trois morts ont été enregistrés, lors de la destruction de la mosquée de Yorobodi, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire, dans la région du Zanzan, le samedi 30 mai 2020. Bilal Abdoul-Karim Ouattara, fils du village, explique ce qui s’est réellement passé ce samedi triste.

Selon Bilal Abdoul-Karim Ouattara, « c’est depuis 2017 que les jeunes du village résidents à Abidjan se sont entendus pour la reconstruction de la mosquée du village parce que le toit coulait, les murs étaient vieillissants. C’est ainsi qu’ils ont décidé de faire les travaux ensemble. Ils ont donc informé les vieux au village notamment le cheick El Hadj Mounirou (Ouattara). C’est Abdoul Salam qui l’a appelé en ma présence. Il a dit qu’il était d’accord pour la reconstruction mais qu’il ne faisait pas confiance aux jeunes. Il se demandait s’ils pouvaient terminer la construction. Ils l’ont rassuré qu’ils avaient une bonne politique ».

« Nous sommes environs 5 000 âmes au village dont 1 000 personnes se sont engagées à débourser la somme de 50 000 FCFA par personne pour la construction. Nous pourrions avoir ainsi, 50 millions FCFA qui était notre budget. Nous étions pratiquement tous d’accord en dehors du vieux qui était un peu réticent. Nous avons tenu plusieurs réunions à Marcory (NDLR : Abidjan). La dernière réunion que nous avons tenu qui a dispersé un peu le groupe, c’est qu’au discours d’ouverture, Abdoul Salam, un de nos grands frères a eu à tenir quelques propos blessants à l’endroit du vieux. Lorsqu’il a fini, le vieux n’était pas content et il a décidé de retarder la construction de la mosquée. Nous avons donc formé des délégations pour aller lui demander pardon pour l’offense. Mais le Cheick a refusé catégoriquement. C’est ainsi que le projet a été abandonné », a-t-il expliqué.

Mosquée de Yorobodi détruite le samedi 30 mai 2020

« Je prends Dieu à témoin. D’après des témoins qui ont assisté aux faits, après la prière le Cheick a demandé à tout le monde de faire une prosternation pour remercier Dieu d’avoir envoyé un riche homme d’affaire pour reconstruire la mosquée. Un autre jour, il annonce que les travaux allaient commencer bientôt. Mais il n’a associé personne à son projet; ni les vieux ni les jeunes. J’ai appris auprès du président de la mutuelle du village que le riche homme d’affaire (Ali Ouattara, ndlr) avait décaissé 100 millions FCFA pour la mosquée. Nous avons donc salué ce geste qui, de notre point de vue allait couvrir tous les travaux », a témoigné Ouattara. (Vidéo à voir en cliquant sur ce lien).

Les jeunes de Yorobodi et la mosquée détruite

Pour lui, « il y a une partie de la mosquée qui a été construite il y a 53 ans aujourd’hui. Et un de nos Cheick avait donné quelques millions FCFA avant son décès. C’est avec cette somme que nous avons agrandi la mosquée. Pourquoi est-ce que les jeunes se sont soulevés ? Ceux qui dirigeaient les travaux ont décidé de modifier la mosquée en enlevant la dalle qui servait de toiture en espérant que le mur ne soit pas touché. Ce qui veut dire que ce n’est pas un professionnel qui fait les travaux. Lorsque les jeunes ont voulu en savoir davantage, on leur dit que c’est le fils ainé du vieux qui dirige les travaux ».

« D’ailleurs le Cheick Mounirou n’a jamais été l’Imam de Yorobodi. Il détenait la carte d’Imam mais il n’a jamais dirigé une prière là-bas »

Il soutient que, « certains se demandaient comment le vieux peut construire une mosquée qui appartient à tous sans associer quelqu’un. Voilà comment les jeunes décident de rentrer dans le jeu en disant que ce n’était pas la bonne manière. Bien avant, le chef avait envoyé une délégation chez le Cheick pour lui dire que ce n’était pas la bonne méthode. Arrivés chez le Cheick El Hadj Mounirou, les envoyés du chef l’on trahi. Voilà ce qui a divisé le village. Le chef du village s’est donc senti humilié. En effet, il a réussi à les convaincre qu’il fallait modifier l’ancienne construction qui date de 53 ans. Tous les vieux avaient peur d’El Hadj Mounirou, personne n’osait lui parler. Comment cela pourrait être possible ? Les jeunes ont refusé en disant de reprendre tout à zéro et que si c’était un problème d’argent, ils étaient prêts à contribuer ».

Cheick Mourinou Ouattara le 31 mai 2020 à Bondoukou

« Il y a eu plusieurs intimidations parmi ceux qui s’opposaient. Un de nos frères a été kidnappé. Pendant le mois de Ramadan, un autre fût kidnappé avant d’être mis à poils. Ils ont pris le soin d’envoyer les photos chez le Cheick Mounirou. Par la suite, nous apprenons par-ci par-là qu’il achète des armes et des machettes pour donner aux enfants. Aux dernières nouvelles, nous nous rendons compte que les gens racontaient était vrai. C’est ainsi que les frères des autres villages ont décidé de venir démolir la mosquée », a fait observer Bilal Abdoul-Karim Ouattara. Des allégations rejetées par un proche du Cheick Mounirou Ouattara.

La mosquée de Yorobodi, les jeunes et le Cheick Mounirou

« Qu’est-ce qu’il cache dans la mosquée et il ne veut pas qu’elle soit démolie ? Avant de rentrer ce matin au village, les jeunes ont observé plusieurs barrages de gendarmerie aux alentours du village. Je ne sais pas pourquoi il a envoyé les gendarmes. Les jeunes sont rentrés les mains nues au village accompagnés par la gendarmerie jusqu’à l’entrée du village. Ça fait mal quand il y a mort d’homme. Et ceux qui ont tiré sur eux sont du village. Et c’est le garde de corps du Cheick, Petit Karim qui a tiré sur le jeune. Comment on peut remonter certains frères du village contre d’autres ? Pourquoi s’entretuer ? », s’est-il interrogé.

Des jeunes et des gendarmes dans le village de Yorobodi lors du saccage de la mosquée

« C’est ainsi que les jeunes sont rentrés dans le village et ont commencé à démolir la mosquée avec l’appui des autochtones. Certains ont été blessés à l’arme blanche, un a été blessé avec une flèche. Ce n’est pas une question de jalousie comme on veut le faire croire. D’ailleurs le Cheick Mounirou n’a jamais été l’Imam de Yorobodi. Il détenait la carte d’Imam mais il n’a jamais dirigé une prière là-bas. C’est plutôt son adjoint. Vous pourrez lui demander », a-t-il conclu.

Rappelons que des affrontements d’une rare violence ont eu lieu le samedi 30 mai entre deux camps rivaux à Yorobodi. Ces affrontements en plus de la démolition de la mosquée, ont causé des pertes en vies humaines. Le bilan est lourd car il fait état de trois morts.

Karina Fofana

