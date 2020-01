Coumba Kane a été retrouvée, ce vendredi 17 janvier, au « Garage Dahra » de Touba. Les éléments de la Division d’investigation criminelle (Dic) ont réussi la prouesse grâce à une géolocalisation du téléphone portable de la victime.

La dame de 36 ans a été aperçue au « Garage Dahra Djollof » de Touba, sur la route de Ndindi. Selon Rfm, c’est pendant qu’elle tentait de rentrer à Dakar pour retrouver les siens qu’elle a été interpellée par la police de Touba grâce à la géolocalisation de la Dic.

Commissariat de Diannatoul Mahwa

Elle a été acheminée au Commissariat de Diannatoul Mahwa pour être entendue. Rien ne lui est arrivé, a-t-elle rassuré ajoutant que rien n’a été non plus soustrait de son sac à main et autres…

La « Kidnappeuse »

Elle a révélé aussi avoir été Kidnappée par une femme. Mais, poursuit-elle, un homme se trouvait au volant de la voiture dans laquelle elle a été embarquée.

Brousse de Linguère

Ses ravisseurs se sont débarrassés d’elle dans la brousse de Linguère où elle ne se retrouve pas, confie-t-elle aux enquêteurs. La seule idée qui l’a traversé à l’esprit était de rentrer à Dakar. Sur ce, elle a été aiguillonnée par les personnes qu’elle rencontrait sur son chemin.

Police de Diannatoul Mahwa

A l’heure où ces lignes sont écrites, Coumba Kane Sarr, mère de quatre enfants, est toujours dans les locaux du Commissariat de Diannatoul Mahwa à Touba pour l’enquête d’usage.