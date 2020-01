En fait, c’est suite à une information que les douaniers ont investi et fouillé le navire Grande Nigeria, ce mardi, 28 janvier 2020. Une opération qui a révélé une cache dans les compartiments du système de ventilation dudit navire dans laquelle se trouvaient 4 sacs contenant 30 plaquettes de 1kg chacun soit 120 kg, nous informe-t-on.Il est à signaler que le produit est certifié être de la cocaïne par le Laboratoire de la police scientifique, compétent en la matière.

Nos informateurs révèlent dans la foulée que la valeur totale de la cocaïne saisie est estimée à 9 milliards 600 millions de francs CFA.

Cependant, un fait nouveau est décelé dans cette saisie : les marques et identifiants sur les plaquettes nouvellement saisies sont différents de ceux sur les plaquettes ayant fait l’objet de différentes saisies en 2019.

Quoi qu’il ben soit, les membres de l’équipage sont en train d’être interrogés et l’enquête suit son cours en rapport avec le parquet.

La douane sénégalaise et les autres Forces de défense et de sécurité, réaffirment leur détermination à mettre tout en œuvre pour enrayer toute tentative d’introduction de produits prohibés dans le territoire national et de combattre, par tous les moyens légaux à leur disposition, la criminalité transnationale organisée.