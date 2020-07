Sacré Eudo, la jeune femme a le chic pour faire parler d’elle sur toute la toile. A peine a-t-elle fini d’extasier les internautes à travers ses énormes cadeaux d’anniversaire, que la go bobaraba se lance dans une idée encore plus grandiose. Pour susciter de nouveau les polémiques à son propos, la bimbo ivoirienne déclare qu’elle souhaiterait se présenter aux prochaines élections présidentielles de la Côte d’Ivoire.

«Mes loves je veux me présenter aux élections présidentielles de mon pays la CI. Pensez-vous que j’aurai une chance ????? J’ai déjà les 50 millions pour la caution. J’ai besoin de votre Avis…. » A-t-elle publié sur son compte Facebook

Aussitôt posté, la publication a battu le record de likes et de commentaires. Les ivoiriens se sont rués vers le compte de la Go bobaraba avec des commentaires à faire mourir de rires. Impossible que cela soit vrai pour ces derniers qui n’ont pas hésité à tacler la jeune femme. Voici les plus hilarants notés sur sa page facebook:

« Tu n’as même pas été chef de classe en seconde D c’est côte d’Ivoire tu veux gérer aooh vraiment hein. Après c’est pour prendre l’argent du pays pour aller boire champagne au île Maldives avec grand p »

« Si on t’a laissé te présenter, c’est une moqueries en l’encontre des ivoiriens. Tu n’es pas exemple à suivre et tu n’as ni la capacité intellectuelle, morale et éducative. Ta participation aux élections est honte pour le peuple ivoirien et une insulte à notre intelligence. »

« Pour l’amour que j’ai pour toi ,mon conseil est qu’il ne faut pas essayer de se présenter aux élections car ils vont boufer ton argent en fessant semblant qu’ils te supportent. »

« Tu es déjà élu comme la côte d’ivoire est devenu kiosque !!!! »

« Donc Grand P sera notre premier homme quoi si tu deviens présidente ? »

