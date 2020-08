Coup de tonnerre au FC Barcelone ! D’après un média brésilien, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le club cet été.

La claque reçue par le FC Barcelone contre le Bayern Munich vendredi soir, en quart de finale de Ligue des Champions (2-8), a laissé plus que des traces. Après la rencontre, le défenseur espagnol Gerard Piqué a eu des mots forts concernant la situation du club, qui n’a rien remporté en 2019-2020. Ce dernier expliquait même qu’il était prêt à laisser sa place s’il fallait revoir l’effectif en place.

Mais rapidement, les médias s’enflammaient sur un autre sujet : Lionel Messi. Selon les informations de la Cadena Cope, La Pulga aurait rapidement menacé le les Blaugranas de partir s’il n’y avait pas des changements rapides au sein du club, et ce malgré un contrat qui court encore jusqu’en juin 2021. Les médias espagnols ont alors parlé de ça pendant des heures. Et les dernières nouvelles vont encore agiter la toile…

Lionel Messi aurait déjà parlé à ses dirigeants

Selon les informations d’Esporte Interativo et plus précisément de son journaliste Marcelo Bechler, qui avait annoncé le départ de Barcelone de Neymar pour rejoindre le PSG en 2017, l’international argentin (138 sélections, 70 buts) aurait finalement déjà pris sa décision sans attendre les mesures du Barça : le capitaine souhaite plier bagage dès cet été !

Pire, le principal concerné, encore décisif cette saison avec notamment 25 buts en 33 matches de Liga, aurait déjà fait part de sa décision à ses dirigeants et serait déterminé à trouver une nouvelle écurie pour la suite de sa carrière. Une véritable bombe donc lâchée par le média brésilien, et qui va rapidement faire le tour du monde et couler beaucoup d’encre. Pour rappel, La Pulga dispose d’une clause libératoire de 700 millions d’euros.

URGENTE! Conforme apuração EXCLUSIVA do nosso correspondente @MarceloBechler, Messi quer DEIXAR o Barcelona IMEDIATAMENTE! Insatisfeito com a administração e falta de planejamento, o craque argentino já comunicou à direção o desejo de mudar de clube. pic.twitter.com/yGBdOAVf9j — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) August 16, 2020

