23 juin 1998 – 23 juin 2020, il y a 22 ans jour pour jour, le Maroc quitte la compétition dès les phases de groupe mais avec les honneurs. Une Coupe du Monde que Mustapha Hadji et ses coéquipiers n’oublieront jamais par rapport au scénario de l’élimination jugé de cruel.

Logés dans la poule A en compagnie de la Norvège, du Brésil et de l’Ecosse, les Lions de l’Atlas avaient montré un football très reluisant. Sous la houlette d’Henri Michel, le Maroc a brillé dans la compétition. Mais les rêves d’un huitième de finale se sont estompés.

Tout se jouait sur le troisième match. Après un match nul contre la Norvège et une défaite (3-0) face au Brésil, le Maroc devait battre l’Ecosse et attendre un match nul ou une défaite des norvégiens pour se qualifier. Pour sa part, les Lions de l’Atlas ont fait le boulot en atomisait (3-0) les Ecossais. Au coup de sifflet final, ils ont leur pied au deuxième tour. Mais dans les ultimes secondes de l’autre rencontre, le Brésil s’incline sur penalty (2-1). C’est la Seleçao et la Norvège qui passent. Une élimination cruelle. Un fait qui est gravé dans les mémoires de Mustapha Hadji.

« Quand vous revoyez après le match de l’Ecosse où on gagne 3-0 et qu’il ne reste plus qu’une trentaine de secondes à jouer dans l’autre match entre le Brésil contre la Norvège, nous on s’est regardés et on s’est dit : ‘ça y est, on passe le premier tour’. « Et en une fraction de seconde, on est passés de la joie à une tristesse énorme. Ces larmes-là, on les a partagées avec tous les Marocains. Ce sont des moments très difficiles à vivre, mais d’un autre côté on est restés positif parce qu’on a vraiment donné une image positive de notre pays, de notre football », avait-il déclaré à Goal.

Les rêves de qualification pour le deuxième tour du Maroc se sont volatilisés au Stade Geoffroy-Guichard. Malgré la déception, la sélection a laissé de bons souvenirs dans cette Coupe du Monde jouée en terre française.

Africa Top Sports

