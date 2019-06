Coupe du monde (F) Nigéria vs France : le penalty qui crée la polémique

Hier, les dames nigérianes se sont fait éliminées de la Coupe du monde féminine par une action qui n’en finit plus de faire polémique. En effet, à la 73e minute, l’arbitre de la rencontre, après une faute dans la surface de Ebere, consulte la VAR et siffle un penalty litigieux, excluant par la même la défenseure. . La capitaine de l’équipe de France, Wendy Renard, s’en charge et rate le coche. Mais, contre toute attente, l’arbitre s’en va consulter de nouveau la VAR et ordonne aux Françaises de retirer le penalty… à cause de la position avancée de la gardienne nigériane.

« Si je vous donne mon avis, j’aurai des problèmes et ils me renverront à la maison, c’est mieux si je ne dis rien« , a réagi l’entraîneur du Nigeria Thomas Dennerby, visiblement exaspéré par l’arbitrage. Voici la vidéo de l’action.