Dans une vidéo diffusée en boucle sur plusieurs pages Facebook, à visage découvert, Aminata Cissé donne sa version des faits sur ce qui s’est passé avec son mari Bittar et son copain dans une affaire de mœurs qui a défrayé la chronique. Elle admet son adultère mais dénonce l’injustice de son mari cocu.

C’est vrai, la vérité dans un couple, seuls les deux époux savent mais s’il arrive qu’ils nous s’exposent, nous comprenons et nous saurons.

Selon sa propre vidéo, Aminata Cissé est encore mariée à l’homme politique et homme d’affaires Jeamille Bittar et sont les parents de deux enfants respectivement de 2 ans et d’un an.

Pour Aminata Cissé elle est en droit de voir ses hommes parce que selon elle dans la vidéo, elle est en brouille avec son mari Bittar et a quitté son domicile conjugal depuis 7 à 8 mois. Elle n’est cependant pas divorcé car selon ses dires, Bittar ne veut pas divorcer et elle sa famille lui met la pression pour regagner son foyer et donner une chance ses enfants. Aminata Cissé n’accepte pas encore de revenir mais ne divorce pas. Elle dit qu’elle a négligé le divorce. Entre temps, elle prend un appartement et y loges avec leurs deux enfants. Alors c’est le statuquo !

Elle est en abandon de domicile conjugal réprimé par la loi et le code de famille et du mariage. Mais son mari l’aime alors la loi peut aller paître, Bittar ne fera rien contre elle.

Entre temps, selon sa vidéo, elle révèle que, Bittar qui tient toujours à elle et en lien avec la belle famille pour la faire raisonner espère toujours et va jusqu’à payer des gens pour la guetter, l’espionner et contrôler ses mouvements. Ses bonnes, ses nounous, ses collègues du travail et tous sont donc dans le coup de l’espionnage au profit de son mari qui ne veut pas rater un instant de sa belle bien-aimé mais qui rechigne à regagner son domicile conjugal. Quoi de plus normal, elle reste encore sa femme légale malgré la dispute que beaucoup de couples traversent et dépassent.

Mais le hic, Bittar dans sa surveillance découvre que Aminata Cissé, sa femme, reçoit des amants dans son appartement. Alors, très jaloux, et toujours aux aguets, il prend en flagrant d’infidélité sa femme et un garçon qui vient garer sa voiture devant le domicile et jouir de sa nouvelle trouvaille.

Bittar rentre en colère selon la vidéo d’Ami et casse les vitres de sa voiture et de celle de son amant. D’ailleurs il appelle la gendarmerie pour faire arrêter le garçon et sur conseil du père d’Ami, il fait arrêter les deux tourtereaux par la gendarmerie du camp I.

Dans la vidéo Ami Cissé parle d’un malaise qu’elle a piqué et elle s’est retrouvée à l’hôpital pour des soins. Mais à la suite elle sera internée à la maternité du camp I pour recevoir la suite de ses soins.

Elle en veut à son mari qui a agi pour elle pour l’humilier et soutient qu’elle est en séparation de corps avec lui depuis 7 à 8 mois.

Maintenant elle est ressorti de prison grâce au bon sens de Bittar qui a renoncé à sa plainte contre l’amant de Ami et les deux sont en liberté en échange, les deux renonces à l’acte de vandalisme sur leurs voitures que Bittar réparera.

Bamada