Le ‘’petit-cola’’, de son nom scientifique Garcinia cola, appartient à la famille des sterculiaceae. Ce fruit a des vertus curatives. Il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de médicaments. On l’utilise également en association avec d’autres plantes ou produits tels que l’ail, le citron, l’huile de Ginseng, le beurre de karité pour traiter certaines maladies.

Quelles sont ces maladies ?

On peut citer entre autres, les plaies de ventre, les plaies curables, l’ulcère de burili, le zona. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit l’haleine. Cette noix permet de traiter les douleurs lombaires, les problèmes de nerfs, les déboîtements, les maladies de sang ( drépanositose, le diabète, etc) et renforce le système immunitaire. Il soulage aussi le cancer et l’hypertension artérielle. Il régularise le taux de sucre.

Chez la femme par exemple, ‘’ le petit-cola’’ permet de traiter les kystes d’ovaires, le fibrome, salpingite (trompe bouchées), les règles douloureuses… Les hommes ne sont pas en reste. la noix de cola évoque, entre autres significations, la sexualité. Elle possède des vertus qui stimulent l’appétit sexuel, chez les hommes surtout. Ces derniers estiment que la noix de cola est un aphrodisiaque. Cette propriété se concentre en particulier dans le petit cola, très amer et peu consommé.

En maintenant éveillé et en accroissant l’endurance physique grâce à sa richesse en caféine et en théobromine, cette noix est censée tonifier la virilité et redonner de la vigueur aux hommes sur le déclin. Sa consommation constitue dès lors une préparation à l’acte sexuel ; il n’est pas rare que la femme avertie en offre à l’homme dans ce but.

Comme aphrodisiaque, la noix de cola introduit ainsi une différenciation entre les sexes. Car l’exceptionnel tonus qu’il procure dans ce contexte semble ne bénéficier directement qu’aux hommes.

Les médicaments fabriqués à base de ‘’petit-cola’’ permettent de traiter l’oligo-spermie, l’azoospermie, la faiblesse sexuelle, l’éjaculation précoce. A propos des enfants, il guérit la Fontanelle du bébé à sa naissance. On l’utilise aussi pour allonger et grossir le sexe masculin. On l’utilise également pour grossir les seins.

Le mode de traitement de certaines maladies ?

Il suffit d’en consommer régulièrement pour prévenir certaines affections, telles que les plaies de bouche, les mauvaises haleines et les problèmes d’estomac. Pour soigner le zona, il faut en écraser et ajouter du beurre de karité puis faire l’application locale. C’est pareil pour le traitement par exemple de la frontanelle. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce fruit qu’on banalise fait des merveilles pour des couples. En effet, il permet de soulager les hommes qui souffrent d’éjaculation précoce.

Posologie : pas plus de deux noires par jours