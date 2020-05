Le contrat entre la Senelec-Akilee SA, signé le 11 février 2019 est plus qu’électrique. Pis, depuis que l’actuel directeur général, Pape Mademba Bitèye a décidé de revoir la copie qu’il a héritée de son prédécesseur non moins ministre des Energies et du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé, l’affaire a pris de nouvelles propensions.

Elle est même en passe d’imploser le Club des investisseurs du Sénégal, avec la démission de Abderrahmane Ndiaye, suite à une motion plus que controversée du CIS à Akilee.

La réunion du Conseil d’administration du CIS, tenue dimanche, a également débouché sur une «mise au point» que le président Babacar Ngom aurait d’abord refusé d’endosser, avant qu’un «compromis» révélateur du désarroi qui s’est installé dans les rangs du CIS ne soit trouvé.

Pendant ce temps, c’est le Syndicat des Cadres de Senelec (Sycas) qui saisit les organes de contrôle de l’Etat notamment, l’OFNAC, l’IGE, l’ARMP et la Cour des comptes.

Assane SEYE-Senegal7