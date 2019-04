Cour des comptes : les noms des 7 nouveaux magistrats installés

Sept nouveaux magistrats de la Cour des comptes ont été installés dans leurs fonctions après avoir prêté serment au cours d’une audience solennelle présidée par le premier président de l’institution, Mamadou Faye.

“Vous voici désormais membres à part entière de la compagnie des magistrats de la Cour des comptes”, a lancé M. Faye à l’endroit de ses nouveaux collègues.

Omar Kâ, Pape Demba Diao, Ahmadou Badji, Adiyatou Guèye, Abdoulaye Seck, Amédy Dieng et Zeynab Mbengue ont tour à tour prêté serment devant la Cour, en jurant de faire preuve de loyauté et d’intégrité dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.

Selon le premier président de la Cour des comptes, en intégrant cette juridiction chargée de contrôler les comptes publics, les nouveaux magistrats deviennent en même temps “membres d’une profession de dimension globale avec ses institutions et ses normes internationales”.

“Vous apportez des bras supplémentaires permettant ainsi la prise en charge améliorée de l’important périmètre de contrôle de la Cour”, a-t-il souligné.

Le président de la Cour des compte estime que “les nouveaux magistrats n’apportent pas seulement leur genre et leurs bras”, mais ils viennent également avec leurs talents et leur savoir-faire, “fruit, pour chacun (…), d’un parcours professionnel marqué par le travail et par le mérite”.

“Ces qualités qui vous ont valu de réussir au concours sélectif d’entrée à la Cour des comptes vous seront toujours utiles pour une bonne participation à l’exécution de votre mandat”, a-t-il soutenu.

Avec Seneweb