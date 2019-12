Pour la course dénommée Extrême E, le site Sénégal a été ajouté pour la saison inaugurale. Et, le calendrier sera annoncé, le 17 décembre prochain.

Extrême E au Sénégal

XE se rendra au Lac Rose au Sénégal pour sa course océanique et rejoindra l’Himalaya, le Groenland, l’Arabie Saoudite et une partie endommagée de la forêt amazonienne au Brésil.

Une déclaration de XE indique que les courses au Sénégal « se dérouleront sur trois jours » et que les concepteurs de piste » ont été chargés de choisir avec soin les options de parcours, qui offrent l’action de course la plus stimulante et passionnante ».

Lac Rose zone privilégiée

Il est indiqué également que la course se fera autour du Lac Rose et que la conception du parcours sera faite avec le moins de perturbation possible pour l’environnement local.

« Je suis ravi de confirmer que le Sénégal est notre lieu de course au large », a déclaré Alejandro Agag, le patron de la série.

« Il s’agit d’une région d’une beauté naturelle exceptionnelle, mais malheureusement, comme de nombreuses régions côtières du monde, elle est gravement menacée par divers problèmes climatiques.

Pour limiter le réchauffement climatique

« Avec 30% des émissions de CO2 de la planète provenant des transports qui contribuent au réchauffement de la planète, Extreme E présentera les performances des véhicules électriques, en utilisant un mélange puissant d’action sportive palpitante, d’éducation scientifique, pour accélérer l’adoption de la mobilité électronique et contribuer à rendre le monde plus durable et rapide.

« Nous espérons qu’Extreme E inspirera les fans de sport, ainsi que les communautés et les gouvernements de nos sites de course et au delà, à élever leur ambition climatique dans un effort commun pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°c.

