Le Gouvernement envisage une baisse du coût de l’électricité au 1er semestre de 2020. Ce, après une hausse de 6 à 10% qui a pris effet le 1er décembre dernier.

Réchauffement du front social

La hausse du prix de l’électricité a réchauffé le front social. L’arrestation de Guy Marius Sagna, la marche, la semaine dernière, de plus de 30 mouvements pour leur libération et la prochaine marche prévue à la Place de l’Indépendance, ce vendredi, sont autant d’actes mouvementés à travers le pays.

Baisse du prix de l’électricité

La pression de la rue a-t-elle fait son effet ? Toujours est-il que le Gouvernement envisage la baisse du coût de l’électricité au 1er semestre de 2020. Une annonce de la Présidence, après que le Président Macky Sall a reçu mardi, en audience le Directeur Général de FIELDSTONE, une société conseillère financière de la commission économique des Nations Unies.

« Au menu des échanges, le financement d’actifs de la Senelec pour faire baisser le tarif de l’électricité. L’objectif est de concrétiser cette offre au 1er semestre de l’année 2020», a ajouté la Présidence.

Guy et Cie en prison pour avoir réclamé la baisse

A rappeler que Guy Marius Sagna et Cie, placés sous mandat de dépôt le 4 décembre dernier, seront entendus par le Doyen des juges sur le fond du dossier, ce mercredi et demain jeudi.

