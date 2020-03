Le président sénégalais Macky Sall a déclaré « l’état d’urgence » sur l’ensemble du territoire national à compter de lundi 23 mars à minuit (GMT et locales), assorti d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin, alors que le coronavirus « gagne du terrain » dans plusieurs régions de ce pays d’Afrique de l’Ouest. « A compter de ce soir à minuit, je déclare l’état d’urgence sur l’étendue du territoire national », a affirmé le chef de l’Etat lors d’une adresse à la nation diffusée à 20 heures par la télévision nationale.

Le gouvernement et les services de l’Etat « prendront toutes les dispositions nécessaires » pour faire appliquer « sans délai » le décret sur l’état d’urgence, a-t-il dit, en « ordonnant » aux « forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l’exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l’étendue du territoire national ». Ces mesures « pourraient évoluer en fonction des circonstances » et « sont assorties d’un couvre-feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures », a-t-il ajouté.

« Je vous le dis avec solennité, l’heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte », a-t-il expliqué. « A défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique », a estimé Macky Sall, évoquant un « moment inédit dans l’histoire de l’humanité » et une « véritable guerre mondiale déclenchée contre cet ennemi commun ». Les autorités administratives auront en particulier le pouvoir « de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures », selon son discours.

79 cas de Covid-19 confirmés