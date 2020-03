Thies une mère de famille approuve la manière dont les hommes de tenu appliquent le couvre feu, son fils qui a du mal à rester à la maison s’est vu attrapé par les policiers, ils l’ont frappé et conduit à la poste de police.

La maman se réjouit de cette attitude des policiers et déclare que les gens doivent rester chez eux, le virus est une maladie qu’il faut prendre avec sérieux et il n’a pas de pieds pour se déplacer mais ce sont les gens qui l’aident à se propager et augmenter les cas… concernant son fils ou elle était entrain de préparer des soins pour lui, la mère de famille avoue qu’il est préférable de soigner une personne que mille cas positif du Covid-19