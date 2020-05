Depuis le début de la pandémie du Covid-19 au Sénégal Habib Niang du mouvement And Suxali Sénégal ne cesse de multiplier les actions sociales pour répondre à l’appel du président Macky Sall et participer à la riposte contre le coronavirus. Ce jeudi 05 Mai, marque le quatrième acte de monsieur Niang.

En effet, 5 tonnes de riz, 200 litres huiles, des kits d’hygiène et 1500 masques destinés aux femmes et jeunes du mouvement qui sont basées à Guédiawaye ont été distribués.

La situation de certains ménages sont très difficiles et l’aide destinée à la population par l’État n’est pas encore arrivé à bon port. C’est la raison pour laquelle le président Habib Niang depuis le début avec ses partenaires entamé ses actions pour aider les populations à surmonter les conséquences économiques du coronavirus. De Thiès en passant par Guédiawaye personne ne peut égaler le chef de bureau du cadastre de Guédiawaye en matière de politique sociale. Sa devise être proche de la population est plus que jamais une bible parce que il allie la parole à l’acte.

Poir madame Salimata Sy Touré la coordinatrice des femmes du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang à Guédiawaye ce geste de monsieur Niang n’est pas une première car depuis que nous avons rallié le mouvement il ne cesse de nous appuyer pour nous amener à l’autonomisation et l’émergence. Nous sommes prêtes et debout comme un seul homme derrière lui pour l’accompagner jusqu’au palais, certes c’est un projet à long terme, mais nous y travaillons » .

Le délégué de quartier de Mbod 1 Arona Sow exhorte les populations aux respects strictes des consignes édicter par les autorités pour endiguer la propagation du Covid-19 sur tout les cas issus de la transmission communautaire.

Pour le président du mouvement And Suxali Sénégal la cérémonie d’aujourd’hui est une suite logique des actions du mouvement pour la population. » Nous nous réjouissons d’être la en compagnie de nos vaillants jeunes et femmes du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang, après Thiès ou se trouve la base, c’est autour des autres démembrements du mouvement qui sont un peu partout dans le pays et dans la diaspora. Depuis le début de cette pandémie qui a installée une situation économique mondiale difficile. Notre mouvement est sur le terrain au chevet des populations pour les aider et les soutenir avec des denrées alimentaires, des kits d’hygiène des masques pour lutter contre le coronavirus. J’invite aussi les populations à respecter scrupuleusement les consignes du ministère de la santé pour que nous puissions sortir de cette pandémie. A cet effet 15000 flyers seront distribuées pour participer à la sensibilisation exhortait surtout aux respects des mesures d’hygiène. Comme j’ai l’habitude de le rappeler le mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang est indépendant mais reste un allié du président son excellence Macky Sall »

