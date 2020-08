Un taux de positivité de 9,87%

Sur 1 317 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 130 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), soit un taux de positivité de 9,87%.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 67 cas contacts suivis par les services du ministère et 63 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre : Saint-Louis 08, Thiès 07, Ziguinchor 05, Mbour 04, Tivaouane 04, kédougou 03, Kolda 02, Liberté 02, Maristes 02, Mbao 02, Parcelles Assainies 02, Popenguine 02, Sangalkam 02, Saréa 02, Sédhiou 02, Almadies 01, Diourbel 01, Fatick 01, Grand Dakar 01, Grand Yoff 01, Guédiawaye 01, Gueule Tapée 01, Hlm 01, Joal 01, Mermoz 01, Ouakam 01, Ouest Foire 01, Touba 01 et Vélingara 01.

Patients guéris

40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Cas graves

53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.

Décès

02 décès ont été enregistrés ce samedi 15 août 2020. L’état de santé des autres patients reste stable.

Cas recensés

A ce jour, 12 162 cas ont été déclarés positifs, dont 7 677 guéris, 253 décédés et 4 231 sous traitement.

Regardez

