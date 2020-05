Selon les autorités sanitaires de la région de Diourbel, dix-neuf (19) nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués ce mardi à Touba et Mbacké.

Bilan…

D’après la meme source, à Touba, 13 nouveaux patients ont été testés positifs dans la cité religieuse, dont 12 cas contacts suivis et un issu de la transmission communautaire.

Guérison…

La ville de Mbacké comptabilise quant à elle six (06) nouveaux cas. Et ils ont tous été en contact avec des malades du Covid-19. Treize (13) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Situation au Sénégal…

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce mardi, 58 nouveaux cas positifs, dont 54 contacts et 4 issus de la transmission communautaire. 55 patients sont déclarés guéris. Et à ce jour, 1 329 personnes sont testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 470 guéries, 11 décès, 1 évacué et 847 cas sous traitement.

