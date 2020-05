Le bilan de ce vendredi 15 mai 2020 sur les 1128 tests réalisés, est de 121 cas positifs, dont 119 cas contacts suivis, 2 cas issus de la transmission communautaire, 48 guéris et 2 décès. Ce qui fait que le Sénégal compte actuellement 2310 cas positifs dont 890 guéris, 25 décédés, et 1394 sous traitement.

Le web, une passion avant tout… L’amour que j’ai pour le web me pousse à aller de l’avant et me perfectionner.