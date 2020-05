Le personnel médical de Tambacounda est fortement affecté par le Coronavirus. En effet, parmi les 5 cas enregistrés, hier à Tambacounda, les 3 cas sont des urgentistes à l’hôpital régional. Selon L’As, il s’agit de deux femmes et d’un homme, plus précisément des 3 cas communautaires cités dans le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le quatrième cas est une technicienne de surface qui a chopé le virus au centre de santé de Tambacounda. Les deux autres cas sont des contacts qui sont suivis par les autorités sanitaires. A ce jour, Tambacounda compte 69 cas positifs, 26 cas sous traitement et 43 guéris.

Article publié par Sanslimites

L’article Covid-19 : 3 urgentistes de l’hôpital de Tambacounda testés positifs est apparu en premier sur Snap221.info.