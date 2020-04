334 cas contacts sont été isolé à Tambacounda. Parmi eux, 90 talibés venant de Rufisque, 7 individus pris alors qu’ils tentaient de contourner le passage officiel à la frontière.

« Vous voyez donc que la situation est sérieuse, et (elle) appelle l’implication de chacun d’entre nous », alerte Omar Mamadou Baldé, le Gouverneur de la région. Qui explique les nouvelles restrictions : « A compter de ce matin, tous les marchés réguliers de la région ne seront autorisés à ouvrir que les lundi et mardi, les mercredi, ils seront fermés, et ils rouvriront de jeudi à samedi, et fermer les dimanche. »

Précis, l’autorité administrative ajoute que même pour les jours d’ouverture, les horaires sont désormais fixés de 07 h à 15 h, selon Emedia.

Aussi, la deuxième mesure prise par le Comité national de sécurité, porte sur l’interdiction de la circulation à l’intérieur de la région entre départements. Selon le troisième et dernier point, 3e et dernier point, une seule personne est autorisée à bord du tricycle, plus de passagers derrière mais juste les denrées et autres marchandises.

Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité sont appelées à mutualiser leurs efforts afin de dérouler des patrouilles le long de la frontière.