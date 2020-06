La région médicale de Diourbel a dévoilé les résultats des examens virologiques de ce mardi 23 juin. 4 tests de Covid-19 sont revenus positifs et ils sont tous localisés dans le district de Touba.

Selon le document reçu, il s’agit de 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 1 cas issu de la transmission communautaire.

Les autres districts à savoir Mbacké, Diourbel et Bambey n’ont pas enregistré de nouvelles contaminations.

2 malades traités à domicile dans la cité religieuse ont été déclarés guéris, ce jour, par les autorités sanitaires.

Bonjourdakar

