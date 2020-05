L’Etat va octroyer un financement de 69 millions de francs CFA aux acteurs touristiques des régions de Tambacounda et Kédougou affectés par le Covid-19.

Les crédits alloués par l’Etat sont destinés essentiellement à l’hôtellerie et à la restauration, renseigne l’inspecteur régional du pôle oriental du tourisme. Et selon Tékhèye Faye les acteurs culturels et les artisans des deux régions font partie des ayants droit.