Covid-19 : 8e décès au Sénégal et 57 nouveaux cas positifsLes cas communautaires prennent une courbe ascendante. Ce dimanche 26 avril, sur les 57 cas qui sont déclarés positifs, les 9 sont issus de la transmission communautaire : 1 à Sangalkam, 2 à Mbao, 1 à Tambacounda, 2 à Touba et 3 à Mbour. Selon Dr. Diouf, il y a aussi 1 cas importé à Vélingara dans la région de Kolda.

Les 47 patients testés positifs sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Procédant ainsi à la lecture de la situation épidémiologique du jour du coronavirus au Sénégal, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale a renseigné que 579 tests ont été effectués à ce propos pour aboutir à ces résultats des examens virologiques.

Dr. Alyose Waly Diouf de renseigner : « Après le décès à domicile d’un homme âgé de 88 ans le samedi 25 avril 2020 à 11h, les examens effectués sur le corps de l’individu décédé ont révélé qu’il était porteur du Covid-19 ».

Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale d’indiquer que 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs. Mieux, l’état de santé des malades hospitalisés est stable.

Du coup, le pays compte au total, 671 cas positifs. Ils sont 283 guéris, 8 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 380 patients encore sous traitement dans les hôpitaux.

Le ministère exhorte les populations au respect strict des mesures préventives recommandées.